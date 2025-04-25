Батьків теж вбила Росія, сестра – у лікарні: ким був 17-річний загиблий внаслідок удару по Києву

Внаслідок ракетного удару по Святошинському району Києва 24 квітня загинув 17-річний Данило Худа. Його разом з мамою і татом витягнули з-під завалів будинку.

Друзі загиблого підлітка розповіли, що до останнього вірили, що він живий, повідомляє 24 Канал з посиланням на Суспільне.

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Що відомо про загибель Данила Худя

Так, друзі Данила від самого ранку після ракетного удару чекали на новини про хлопця та його батьків – Олега і Вікторію. Вранці рятувальники змогли дістати молодшу сестру Данила. Її відправили в лікарню. А сам він слухавку не брав і на повідомлення не відповідав.

Друзі шукали хлопця, розпитували рятувальників, волонтерів, поліцію – до останнього сподівалися, що той живий, хоча і пройшло багато часу.

О 17 годині, десь за п’ятнадцять хвилин після того, як до друзів Дані підійшов рятувальник і запитав, як той виглядав, хтось сказав, що знайшли ще одне тіло. Родичів запросили на упізнання,

– розповіли журналісти.

Друзі Дані дізналися про смерть не одразу – вони ще пару хвилин стояли і дивилися, як рятувальники працюють на завалах. Потім почалися дзвінки й повідомлення в месенджерах. І вулицю вкрив плач. Приблизно за годину з-під завалів дістали батьків Дані. Вони також не вижили.

Данила Худя навчався у Київському авіаційному фаховому коледжі за спеціальністю "Авіаційна та ракетно-космічна техніка". Викладач авіаційного коледжу Сергій Толстой каже, що через кілька років він міг стати авіатором. "Він був нормальним, правильним студентом. Він ніколи не був хуліганом", – додав він.

Один із друзів загиблого хлопця, Іван, каже, що Даня був такою людиною, якої він не бачив ніколи.

Він був завжди на позитиві, постійно грав з нами у футбол на 185 школі. Він мені навіть допомагав із роботою, бо працював на Glovo. Але ми вже нічого з цим не зробимо, брат залишається в сердечку назавжди. Він завжди з нами…

– каже він.

Як повідомляє hromadske, родина мешкала на першому поверсі будинку, у який влучила російська балістична ракета. Знайомі з родиною розповіли, що тато Данила був військовим – воював з 2022 року, танкістом. Потім був поранений і проходив реабілітацію.

Зранку поруч з місцем удару російської ракети в житловий будинок у Святошинському районі Києва облаштували меморіал. Туди люди приносять квіти та іграшки у пам’ять про загиблих.

Меморіал загиблим внаслідок удару по будинку у Києві / фото Суспільне