Російська ракета у Кривому Розі вбила 21-річного Данила Корнілова

Уночі 13 червня окупанти атакували Дніпропетровщину. Ворожа ракета влучила у п'ятиповерхівху та підприємство.

На жаль, не обійшлося без жертв. Наразі відомо про 11 загиблих внаслідок російської атаки.

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Ракета вбила Данила Корнілова

21-річний Данило Корнілов у 2019 році закінчив Криворізький ліцей №81. Уночі 13 червня чоловік працював на підприємстві, у яке влучила російська ракета. У чоловіка залишилися дружина і маленький синочок, якому 1 рік і три місяці.

Окрім Данила, загинули ще 6 його співробітників. Мовиться про склад бутильованої води для Херсону, де близько 25 людей працювали у цілодобовому режимі.

Глава МВС Ігор Клименко розповів, що вода розвозилася у різні куточки України, нещодавно звідси відправляли фури води у Херсон.

Тут знайшли сімох загиблих громадян, наймолодшому з них було 17 років. Троє людей звідси зараз у лікарнях. На цю мить у Кривому Розі 11 загиблих,

– підсумував Клименко.

Внаслідок удару загинув Данило Корнілов / Фото з соцмереж

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