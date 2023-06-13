Російська ракета у Кривому Розі вбила 21-річного Данила Корнілова
Джерело:"СВОЇ"
Уночі 13 червня окупанти атакували Дніпропетровщину. Ворожа ракета влучила у п'ятиповерхівху та підприємство.
На жаль, не обійшлося без жертв. Наразі відомо про 11 загиблих внаслідок російської атаки.
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Ракета вбила Данила Корнілова
21-річний Данило Корнілов у 2019 році закінчив Криворізький ліцей №81. Уночі 13 червня чоловік працював на підприємстві, у яке влучила російська ракета. У чоловіка залишилися дружина і маленький синочок, якому 1 рік і три місяці.
Окрім Данила, загинули ще 6 його співробітників. Мовиться про склад бутильованої води для Херсону, де близько 25 людей працювали у цілодобовому режимі.
Глава МВС Ігор Клименко розповів, що вода розвозилася у різні куточки України, нещодавно звідси відправляли фури води у Херсон.
Тут знайшли сімох загиблих громадян, наймолодшому з них було 17 років. Троє людей звідси зараз у лікарнях. На цю мить у Кривому Розі 11 загиблих,
– підсумував Клименко.
Через удар по Кривому Розі загинуло молоде подружжя
- Внаслідок ракетного удару на Кривий Ріг загинуло молоде подружжя – вчитель молодших класів та його дружина. Обом було 22 роки. Російська ракета вбила їх, поки вони мирно спали у власній домівці.
- Пара Давида і Ксенії Епельман побралася минулого року й проживали на першому поверсі понівеченого будинку.
- На місце трагедії приїхала мама Ксенії й вона в розпачі від втрати дитини та зятя. Не стримуючи сліз, під супроводом рятувальника вона зайшла до квартири дітей й принесла на місце гибелі квіти.