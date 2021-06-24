Данілов анонсував засідання РНБО щодо санкцій проти українців зі списку США
Джерело:24 канал
На майбутньому засіданні Ради національної безпеки та оборони України одним з питань буде розгляд санкцій проти українців, які фігурують у списку США. Рішення щодо кожного українця зі списку ухвалюватимуть окремо.
Як сказав секретар РНБО Олексій Данілов під час брифінгу, загалом у санкційному списку США перебувають 134 громадяни України.
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Хто ці люди
Данілов відмовився називати конкретні прізвища, але зауважив, що ці люди потрапили до санкційного списку через:
- втручання у вибори США;
- кіберзлочини;
- посягання на територіальну цілісність України.
У нас 110 громадян, які перебувають під санкціями США, пов'язаними з нашою територіальною цілісністю. Це наші партнери ввели санкції проти тих, хто брав активну участь безпосередньо у 2014 році на території Криму,
– зазначив секретар РНБО.
Він додав, що по кожній окремій людині РНБО буде ухвалювати окреме рішення. Данілов також зазначив, що загалом у санкційному списку Штатів перебуває 134 українці. У цьому переліку є ті, проти кого вже й Україна ввела свої санкції.
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Які українці вже опинилися під санкціями
Ще у січні 2021 року Вашингтон запровадив санкції проти кількох українців. У санкційному списку опинилися:
- нардеп Андрій Деркач, який публікував записи нібито з голосами Петра Порошенка і Джо Байдена;
- нардепа від "Слуги народу" Олександр Дубінський;
- експомічник Деркача Дмитро Ковальчук;
- колишній прокурор ГПУ Костянтин Кулик;
- екснардеп-утікач Олександр Онищенко.
А вже на початку березня США запровадили обмеження проти українського олігарха Ігоря Коломойського. Його звинуватили у спробах підірвати демократію в Україні.
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