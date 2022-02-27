Данілов каже, що ворог хоче взяти Харків в облогу
Джерело:фейсбук Олексія Данілова
Секретар РНБО Олексій Данілов розповів про ситуацію на фронті станом на ранок 27 лютого. За словами посадовця, вдень бійці ЗСУ та ТРО зачищатимуть Київ від ворожих угруповань.
Впродовж усіх чотирьох днів Національного спротиву окупанти зазнали великих втрат. Стосується це техніки та живої сили.
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На Півдні України бійці ЗСУ дають відсіч спробам десантування окупантів.
Під Харковом тривають важкі бої
- За словами Данілова, вороги збираються взяти Харків в облогу, однак їм поки що це не вдається.
- За добу 26 лютого окупанти зазнали серйозних втрат. Бійці ЗСУ знищили багато техніки та особового складу окупантів.
- Тим не менш, вранці 27 лютого росіяни почали закидувати до Харкова ДРГ. Станом на 10:00 більшість ворогів вже знищена. Тривають бої.
Президент України, Уряд, центральні органи виконавчої влади знаходятся в столиці - працюють над організацією відсічі російському вторгненню. Ситуація напружена, але хочу, щоб ви знали - з кожним днем нашого Національного спротиву ми міцнішаємо! Захід увів смертельні для російської економіки санкції, накинувши фінансовий зашморг на шию кремлівському режиму, і починає поступово його затягувати,
– зазначив Данілов.
Що відбувається на фронті
- У ніч на 27 лютого російські загарбники не змогли продвинутися в жодному з напрямків.
- Українські військові знищили ворожу армію, яка намагалася наступати на Харків, однак зранку до міста вдерлася деяка кількість легкої техніки. Її вже частково знищили.
- У Києві бійці ТРО та ЗСУ знешкодили кілька ДРГ.
- За даними мера Нової Каховки, окупанти повністю контролюють місто та дамбу, яка перекриває воду до Криму.