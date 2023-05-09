Якщо б захопили Україну: Данілов назвав країну, яка могла бути наступною у "списку Росії"

Якби Росії вдалось захопити Україну, Путін не зупинився би. Секретар РНБО Олексій Данілов назвав країна, яка могла стати наступною.

Перед іншими державами Путін теж не зупинився б. Про це заявив секретар Ради національної безпеки й оборони Олексій Данілов в ефірі телемарафон, повідомляє 24 Канал.

До речі Остаточні плани контрнаступу ЗСУ ще не затверджені Зеленським, – Данілов

Я з упевненістю можу сказати про те, що якби у Путіна вийшло на території нашої країни, то наступним був би Казахстан,

– переконаний Данілов.

Успіху окупанти не мають

Данілов зазначив, що ніякого успіху Росія у війні проти України не має. Вони вже стільки намагаються захопити Бахмут, але це місто нашої честі й гордості. Тому окупанти навіть на це не спромоглися

Данілов також прокоментував візит президентів Казахстану, Киргизстану, Туркменістану, Таджикистану, прем'єр-міністра Вірменії та Лукашенка на парад до Москви.

Секретар РНБО не уявляє, що спонукало їх туди приїхати. Спостерігатимуть, як далі розвиватимуться події.

Данілов спрогнозував майбутнє Росії

Секретар РНБО зазначав, що в Росії вже почалася катастрофа. Проте він зауважує найгірше – попереду. Країні-агресорці прогнозують поразку та розпад.

Росіяни вже мають проблеми через загарбницьку війну, яку розпочав їхній диктатор. Проте нині вони лише побутового характеру. Радник ОПУ Михайло Подоляк заявив, що у майбутньому в Росії може розпочатися справжня громадянська війна.