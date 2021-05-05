Данілов не належить до близького оточення Зеленського, – Гайдай

"Драйвером" процесу різких рішень у політиці став секретар Ради нацбезпеки і оборони Олексій Данілов. Водночас відповідний процес не системний, й поки що Данілов не належить до близького оточення Володимира Зеленського.

Про це в програмі "Що це було?" розповів політичний консультант Сергій Гайдай. Детальніше про 2 роки Володимира Зеленського на посаді президента, конкуренцію у політиці та вплив олігархів на неї – у програмі.

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Про зміни на Банковій

Я багато разів був на Банковій, там нічого не змінилося. Я розумів, що поки що система перемагає і якихось рішучих кроків щодо демонтажу старої системи – я не бачив.

Все змінилося приблизно 3 місяці тому. Я відчув, що починається якась політична діяльність. "Драйвером" процесу став Олексій Данілов, це людина непроста і завзята. Але я впевнений, що поки що він не належить до близького оточення, яке все визначає у діях Зеленського, це моя особиста думка.

Про фінансування у політиці

У ЗМІ з'явилась інформація, що секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов є головним двигуном у русі так званої санкційної машини РНБО.

Якщо прибрати шалене мільйонне фінансування цієї діяльності (політики – 24 канал), то почнеться справжня конкуренція. Тому що тоді в політику, виборчий процес зможуть приходити й на рівних змагатися люди з не таким великим фінансуванням. Вони можуть дозволити інші форми фінансування.

Я б хотів, щоб правила гри були як спортивні. Під час гри – рівні правила, гравців судять по-рівному. Якщо талановиті гравці, їх ніхто не засуджує, вони можуть перемагати на полі. Так повинно бути і в політиці.

Можливо, для того, щоб створити партію – гроші потрібні, але для виборчого процесу – рівні умови.

Про мету олігархів в Україні

Потрібно збудувати іншу архітектуру влади, де олігархат просто не мав би можливості чомусь сприяти.

Олігархи реально б'ються за 3 основних ресурси, які в них є, там перемагає завжди велика кількість грошей. Перший ресурс – це посада президента. Президент є і був завжди людиною, яка могла контролювати основні фінансові потоки країни. Ще перший олігарх Євген Щербань це зрозумів і казав, що якщо ми отримаємо владу, то контролювати треба:

газ;

металургію;

енергетику;

нафту.

Посада президента дає для цього найбільше можливостей. Всі інші олігархи йдуть у Верховну Раду – саме там є біржа інтересів: торгують голосами, законопроєктами, такий бізнес-клуб.

Все це забезпечує великий державний апарат – такого немає у жодній країні Європи. У нас дуже централізована держава. Місцевого самоврядування майже не існує.