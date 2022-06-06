Данілов оцінив ризик наступу з боку Білорусі
Росія вже давно окупувала територію Білорусі. Зважаючи на це, країна-агресорка може у будь-який час ухвалити певне рішення щодо України.
Про це 24 каналу розповів секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов. Однак українське військове керівництво готове до будь-якого розвитку подій.
До теми Ризики повторного вторгнення з Білорусі мінімальні, – Зеленський
"Ще раз наголошу, що Білорусь наразі перебуває вже в окупації. Росія окупувала Білорусь доволі давно, потужно окупувала. Вона може у будь-який момент ухвалити те чи інше рішення", – розповів секретар РНБО.Зверніть увагу! Володимир Зеленський заявив, що ризики повторного вторгнення з боку Білорусі поки мінімальні. Проте Україна готується до різних сценаріїв.
За словами Данілова, Володимиру Зеленському щодня доповідають про ситуацію на усіх напрямках. Те, що президент розповів про територію Білорусі, є актуальною інформацією на сьогодні. Однак вона може змінитися у будь-який момент.
Наголошу, що такою є ситуація сьогодні (6 червня – 24 канал). Якщо буде загострення, збільшення військ чи інші фактори, які впливатимуть на ухвалення того чи іншого рішення, ми обов'язково інформуватимемо суспільство,
– наголосив секретар РНБО.
Дії Білорусі на тлі війни в Україні: останні новини
- За даними Генштабу ЗСУ, у Білорусі вздовж кордону з Україною присутні окремі підрозділи збройних сил Росії. Вони мають на озброєнні оперативно-тактичні ракетні комплекси "Іскандер-М", зенітно-гарматні комплекси "Панцир-С1", зенітні ракетні системи С-400 та літаки оперативно-тактичної авіації.
- Білоруська опозиціонерка Світлана Тихановська розповіла, що війська країни нібито отримали наказ наступати на Україну. Однак вищий офіцерський ешелон вирішив його не виконувати.
- Очевидці помітили колону білоруської техніки поблизу кордону з Волинською областю.
- Основні зусилля збройних сил Білорусі зосереджені на посиленні заходів щодо охорони державного кордону. Водночас у країні мінують лісові дороги, об'їзні шляхи та мости у прикордонних з Україною районах.
- У Білорусі перекидають військову техніку з Гродно ближче до кордону з Україною – у Брестську область. Зокрема, залізницею перевозять десятки БМП та зенітних ракетних комплексів.
Інтерв'ю з Олексієм Даніловим на 24 каналі: дивіться відео