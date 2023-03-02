Росія лусне, як кавун, і почнеться це з Кавказу найближчим часом, – Данілов

Секретар Ради нацбезпеки та оборони Олексій Данілов розкрив сценарій неминучого розпаду Росії. Він заявив, що все розпочнеться з Кавказу.

Про це Данілов розповів в ефірі національного телемарафону, передає 24 Канал. Він вкотре наголосив, що розпад Росії є неминучим.

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Розпад Росії неминучий

Зокрема, Данілов прокоментував заяву Кадирова та Путіна про терористичні акти, маючи на увазі інцидент у Брянській області. Він наголосив, що Путін та Кадиров мають з'ясовувати між собою, хто з них є більшим терористом.

Данілов наголосив, що війна у на територіях Росії триває вже роками. Просто на неї не звертали особливу увагу та навіть приховували, зауважує секретар РНБО.

За його словами, громадянська війна в Росії почалася з того, що деякі регіони прагнуть незалежності. Данілов підкреслив, що Росія – колоніальна країна.

"Вони не будуть тримати ці колонії, як вони тримали до цього часу", – сказав Данілов.

Секретар РНБО вкотре наголосив, що розпад Росії буде неминучим. Він також зазначив, що це станеться найближчим часом. Також він закликає захід готуватися до цього.

Росія лусне, як наш переспілий херсонський кавун. І це буде найближчим часом. і почнеться все з Кавказу,

– заявив Данілов.

Що відомо про інцидент у Брянській області