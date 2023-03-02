Росія лусне, як кавун, і почнеться це з Кавказу найближчим часом, – Данілов
Секретар Ради нацбезпеки та оборони Олексій Данілов розкрив сценарій неминучого розпаду Росії. Він заявив, що все розпочнеться з Кавказу.
Про це Данілов розповів в ефірі національного телемарафону, передає 24 Канал. Він вкотре наголосив, що розпад Росії є неминучим.
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Розпад Росії неминучий
Зокрема, Данілов прокоментував заяву Кадирова та Путіна про терористичні акти, маючи на увазі інцидент у Брянській області. Він наголосив, що Путін та Кадиров мають з'ясовувати між собою, хто з них є більшим терористом.
Данілов наголосив, що війна у на територіях Росії триває вже роками. Просто на неї не звертали особливу увагу та навіть приховували, зауважує секретар РНБО.
За його словами, громадянська війна в Росії почалася з того, що деякі регіони прагнуть незалежності. Данілов підкреслив, що Росія – колоніальна країна.
"Вони не будуть тримати ці колонії, як вони тримали до цього часу", – сказав Данілов.
Секретар РНБО вкотре наголосив, що розпад Росії буде неминучим. Він також зазначив, що це станеться найближчим часом. Також він закликає захід готуватися до цього.
Росія лусне, як наш переспілий херсонський кавун. І це буде найближчим часом. і почнеться все з Кавказу,
– заявив Данілов.
Що відомо про інцидент у Брянській області
- 2 березня губернатор Брянської області заявив, що "українська ДРГ" нібито проникла на територію Климівського району до села Любечани.
- За його словами, там буцімто здійснили обстріл автомобіля, внаслідок чого "загинув чоловік та поранено дитину".
- Заступник глави ОП Михайло Подоляк назвав історію про українські ДРГ у Росії – абсолютно свідомою класичною провокацією.
- В ГУР МО заявили, що те, що зараз відбувається на території Росії – внутрішньоросійський конфлікт і продовження дестабілізації всередині Росії, яка почалася після нападу Росії на Україну.
- Кремлівський диктатор Владімір Путін відреагував на фарс, який Росія влаштувала у Брянській області. Він заявив про нібито "теракт".
- Путін переклав відповідальність за фарс у Брянській області на видуманих "неонацистів" і "терористів". Диктатор назвав фейкове ДРГ у Брянській області "черговим терористичним актом".