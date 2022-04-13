Данілов пообіцяв "окремо розібратися" з кожним членом ОПЗЖ

Секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що з кожним членом партії "Опозиційна платформа – За життя" будуть розбиратися окремо. Він закликав нардепів пришвидшити процес покарання колаборантів.

Данілов: Не потрібно думати, що вони не будуть чинити опір

Данілов зауважив, що партія ОПЗЖ рішенням РНБО заборонена в Україні на час дії воєнного стану. За його словами, з кожним членом партії будуть окремо розбиратися.

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Секретар РНБО закликав не думати, що в ОПЗЖ не будуть чинити опір.

З кожним членом буде окрема розмова, окремо будуть розбиратися. Вони зараз трішки у розпачі, але не потрібно думати, що вони не будуть чинити опір,

– сказав Данілов.

Він заявив, що члени ОПЗЖ можуть втратити все, що нажили за російські гроші. Данілов сказав, що партія ще "не добита, але повірте, що вона обов'язково буде знищена".

Секретар РНБО попередив, що члени ОПЗЖ, які безпосередньо наводили вогонь на українські військові підрозділи та зголошуються працювати з окупаційною владою РФ, будуть відповідати перед українським законом.

Данілов сказав, що для колаборантів передбачена кримінальна відповідальність. За його словами, частина депутатів ОПЗЖ "під опікою СБУ", а на решту заводять справи.

Я б хотів, щоб була спрощена процедура, як під час війни. Але наш законодавець доволі таки демократичний. Нам треба проходити демократичну процедуру, щоб довести, що ця людина є колаборантом,

– заявив він.

Данілов закликав депутатів розробити спрощену процедуру для того, щоб пришвидшити покарання колаборантів.

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