У його віці про землю треба думати, – Данілов потролив Путіна-стрибунця
Російський диктатор Владімір Путін 19 грудня вперше за три роки прилетів до Мінська. Там він зустрівся з самопроголошеним президентом Білорусі Олександром Лукашенком.
Секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов в ефірі національного телемарафону прокоментував візит Путіна до Лукашенка. Зокрема, він висловився щодо жвавого стрибка російського диктатора, коли той виходив з літака, пише 24 канал.
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Ефектна порада Данілова
Данілов наголосив, що 70 років у будь-якому випадку дадуться взнаки, тому "стрибати він буде вже не так довго". Він запевняє, що цей стрибок був показовим. Мовляв, йому порадили таке зробити, оскільки всі постійного говорять про його хвороби.
Секретар РНБО дав пораду Путіну-стрибунцю.
Не треба стрибати, треба вже про землю думати,
– зауважив Данілов.
Нащо Путін їхав у Мінськ
- 19 грудня 2022 року російський президент вперше за останні три роки прилетів до Мінська. Ймовірно були три основні теми обговорення двох диктаторів, і всі вони пов'язані з війною в Україні.
- На переговорах у Мінську Росія намагається отримати від білоруського ОПК максимум можливостей для ослабленої російської армії.
- Натомість радник глави ОП Михайло Подоляк вважає, що для того, аби мати хоч якусь перемогу для своїх громадян, Путін планує перетворити Білорусь на частину Росії юридично.
- Лукашенко сказав, що під час перемовин були схвалені "певні рішення", а Путін повідомив що обговорив з Лукашенком створення єдиної оборонної сфери між країнами.
ЗСУ готуються до різних сценаріїв розвитку подій
- Секретар РНБО підтвердив, що на черговому засіданні українські командири обговорювали питання можливого нападу з Білорусі.
- Високопосадовець згадав про засідання ставки верховного Головнокомандувача, яке відбулось у неділю, 18 грудня. Він запевнив, що питання Білорусі було на порядку денному та Збройні Сили готуються до різних сценаріїв розвитку подій на північному кордоні.
- Однак більша частина промови Данілова була присвячена тому, які перспективи у російського диктатора та загалом держави-терористки, що, на жаль, є нашою сусідкою. Секретар наголосив, що під час Другої світової війни світ об'єднався перед загрозами зі сторони нацистської Німеччини, поборовши її врешті-решт. І зараз усі цивілізовані держави світу борються з російською агресію, тому, вочевидь, Путіну слід готуватися до кінця, який був у Гітлера