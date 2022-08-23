Про початок великої війни фізично було неможливо попередити, – Данілов

У мережі досі точаться дискусії про те, чи повинна була влада попередити народ про можливу повномасштабну війну. Високопосадовці в один голос заявляють – це б лише зіграло на руку ворогу.

Нещодавно президент Володимир Зеленський розповів, що Україна знала про можливість повномасштабної війни з росією та готувалася до неї, а народу нічого не казали, щоб не сіяти паніку. Це викликало дуже жваву дискусію у мережі, адже люди почали обурюватися, позаяк багато громадян постраждали або опинилися під окупацією.

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Данілов про підготовку до війни та відсутність попереджень

На думку секретаря РНБО Олексія Данілова, ситуація щодо попередження громадян про можливе вторгнення "роздмухується" спеціально. Україні вже 180 днів вдається ламати плани росіян, але розмови про підготовку до війни та попередження народу почалися лише зараз.

14 лютого Данілов робив заяву про те, що плани росіян щодо повномасштабного нападу не спостерігаються, а вже через 10 днів ворог розпочав війну. Втім, сам секретар РНБО вважає, що пригадувати ту заяву не дуже коректно.

Мова тоді йшла про те, що "ми на сьогодні" не бачимо загрози вторгнення. Взагалі, що стосується вторгнення, зараз ця ситуація починає роздмухуватися,

– заявив Данілов.

Він також додав, що з першого дня роботи на своїй посаді готувався до війни, а повідомити точну дату нападу російських окупантів не зміг би ніхто.

"А якби 24 лютого війна не почалась, а почалася б 25? До речі, пригадуєте, як нам обіцяли, що війна почнеться з 10 по 15 січня? Обіцяли, що почнеться напередодні Нового року? Таких повідомлень було більше, ніж достатньо", – наголосив секретар РНБО.

За його словами, високопосадовці країн-партнерів прогнозували швидке падіння України, фільтраційні табори та припинення нашого існування як держави. Наші воїни здійснили подвиг, який став сюрпризом не лише для ворога, а й для друзів.

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