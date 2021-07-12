Будемо розбиратись, – Данілов пояснив, чому санкції проти Фірташа не поширились на "Інтер"

Санкції РНБО, що наклали на олігарха Дмитра Фірташа, передбачають певні обмеження. Наприклад, він не може розпоряджатись акціями компаній, отримувати дивіденти тощо. Однак закрити галузь, яка перебуває під контролем Фірташа, неможливо.

Щодо телеканалу "Інтер" – окрема ситуація. Про це заявив секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов на брифінгу.

До речі Закрити компанії Фірташа – це нісенітниця, – Данілов

Що буде з "Інтером"

Данілов зазначив, що РНБО слід з'ясувати, скільки у Фірташа є акцій каналу та чи є вони взагалі. Чиновник розповів, що деколи в оригіналах документів може бути зазначений не Фірташ, а інші офшорні компанії.

Ми будемо розбиратись, скільки там акцій, чи є вони взагалі,

– сказав Данілов.

Дивіться відео брифінгу Данілова:

Раніше Данілов допускав закриття "Інтеру"

На початку липня Данілов не виключав, що "Інтер" можуть закрити. Однак для цього "потрібні докази". Тоді чиновник теж акцентував на структурі власності каналу.

Санкції проти Фірташа: що відомо