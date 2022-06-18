Данілов пояснив, чому Україна лише зараз запровадила санкції проти Путіна

Минулого тижня Україна запровадила санкції проти російського диктатора Володимира Путіна та його оточення. Для багатьох українців така затримка є незрозумілою.

Секретар РНБО Олексій Данілов розповів, чому Україна лише зараз запровадила санкції проти Володимира Путіна. Усі чекали, що відповідне рішення буде діяти вже давно.

Читайте також Мене лякає заява на весь світ про смертну кару, – інтерв'ю з нареченою бійця з "Азовсталі"

Потрібно було дотриматися процедури

За словами Данілова, прийняття санкцій проти Путіна та його оточення не можна вважати запізнілим. Потрібно було дотриматися чіткої процедури, щоб потім не виникло жодних проблем.

Кожне прізвище треба було ретельно перевірити – в одній інституції, другій, третій, щоб не було проблем чи помилок. Зараз цей список вже в дії. Це не остаточне рішення, є багато нових,

– сказав секретар РНБО.

Також він додав, що велику стурбованість у нього викликає просування в Україну російських олігархів. Він не розуміє, чому хтось вважає, що російські олігархи в Україні будуть "великою перемогою".

"Люди, які все життя допомагали Путіну і фінансували російську армію, хочуть перефарбуватися? Хтось каже про гроші. Ви не можете казати про гроші, коли ці покидьки вбили 383 дитини", – додав Данілов.

Війна Росії проти України: останні події

У Держдепі готувалися до затяжної війни Росії проти України ще до повномасштабного вторгнення російських окупантів. Згідно з планом США, зброя та санкції мають стати холодним душем для Кремля та змусити росіян до дипломатичного завершення війни. Якщо це не спрацює, США робитимуть усе для того, щоб завадити росіянам захопити українську територію.

Російські окупанти вночі запустили дві крилаті ракети по Україні. Силам ППО вдалося збити снаряди ворога. Як з'ясувалося, окупанти вдарили ними з берегової установки, яка розташована на території тимчасово окупованого Криму.

Також росіяни обстріляли Кривий Ріг, ракети влучили у соціальний об'єкт в Інгулецькому районі. Дві людини постраждали, яка важкість їхніх поранень – наразі невідомо.

Дивіться відео до теми – росіяни почали друкувати фейкові газети