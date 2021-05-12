Олігархи обросли корупційним жирком і опираються реформам, – Данілов

Секретар РНБО Олексій Данілов пояснив, як олігархам вдалося отримати значний вплив на українську політику. На його думку, Зеленський зараз системно їм протистоїть, а деолігархізація є чи не найважливішим завданням.

Данілов заявив, що вважає олігархічну систему однією з основних загроз національній безпеці. Її він поставив в один ряд із військовою агресією Росії.

До речі У РНБО нарахували 13 українських олігархів: ймовірний список

Як олігархи впливають на політику

Олігархія почала формуватися фактично одразу після набуття Україною Незалежності через повну бездіяльність влади, зазначив секретар РНБО. Що далі, то більше олігархи впливали на політичні процеси.

З роками олігархічна система, яка дедалі більше укріплювалася і запливала фінансовим корупційним жирком, ставала все впевненішою в собі і все нахабніше втручалася в українську політику,

– пише Данілов.

Через це, за твердженням Данілова, утворився трикутник: олігархічна економіка – монополії – корупція. Далі олігархічний бізнес зрісся з чиновниками і силовиками, що дозволило усувати конкурентів позаекономічними методами. Це у свою чергу гальмувало розвиток країни.

Відтак, коли в Україні почалися реформи, олігархи стали опиратися, зазначає Данілов. Президент Зеленський, на його думку, добре усвідомлює проблеми олігархічної економіки і робить системні дії для її подолання. У цьому контексті він згадав ініціативу Зеленського щодо "законопроєкту про статус олігарха".

Зверніть увагу!

Президент Володимир Зеленський заявив, що

. Він

зауважив, що в питаннях їхнього введення прізвища не відіграють жодної ролі:

Медведчук, Коломойський, Порошенко, Ахметов, Пінчук, Фірташ чи будь-хто інший.

Секретар РНБО знову зазначив, що за попередньою оцінкою, в Україні є 13 осіб, яких можна віднести до категорії олігархів. Основна ознака цієї групи – вплив на владу.

"П'ята колона"

Проблема олігархії ускладнюється існуванням "п'ятої колони" всередині країни, яка стала впливовим фактором. Зокрема завдяки російським корупційним грошам. Кремль захоплював нові сегменти в політичній, економічній, медійній, релігійних сферах України.

Росія протягом десятиріч свідомо і послідовно, через корупційні схеми розбещувала український політичний клас, свідомо знищувала українську економіку, формуючи власні групи впливу…

– заявив Данілов.

Данілов зазначив, що питання деолігархізації стоїть принципово – Україна має демонтувати олігархічну економіку і відтак ліквідувати п’яту колону.

Законопроєкт про статус олігарха: що наразі відомо