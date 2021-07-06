Це великий бізнесмен, – Данілов сказав, чому не йшов працювати до Порошенка

Олексій Данілов повернувся у політику після того, як президентом обрали Володимира Зеленського. Він не хотів працювати за часів Петра Порошенка – на це були певні причини.

Про це розповів секретар Ради нацбезпеки та оборони Олексій Данілов у програмі "Перші особи" на 24 каналі. Він чудово знав Порошенка як великого бізнесмена.

Цікаво В мене таких планів немає, – Данілов розповів про президентські амбіції

"Я був у політиці з 1994 року, пішов у 2007 році. Не повертався, адже не бачив, куди можна повернутися", – сказав Данілов.

Він розповів, що активно брав участь у подіях на Майдані – там був зі своїми синами щодня.

Я не пішов до Петра Олексійовича (Порошенка – 24 канал), бо я його дуже добре знаю ще з 2003 року. Це великий бізнесмен. Я розумів, чим він займатиметься,

– наголосив секретар РНБО.

Данілов вважає, що саме зараз – революційний шанс для країни. Українці можуть змінити її на краще і побудувати країну мрії.

Дивіться інтерв'ю з Олексієм Даніловим на 24 каналі:

Олексій Данілов у політиці: що відомо