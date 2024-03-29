Данілов продовжить роботу на дипломатичному напрямку, – Зеленський

Володимир Зеленський 26 березня звільнив Олексія Данілова з посади секретаря РНБО. Він продовжить роботу на дипломатичному рівні.

Про це повідомив президент України під час старту роботи оновленого складу РНБО. Зеленський також подякував Данілову за його роботу, передає 24 Канал.

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Данілов працюватиме на дипломатичному напрямку

Володимир Зеленський на початку засідання подякував Данілову за його роботу на посаді секретаря Ради національної безпеки і оборони. Президент підкреслив його професіоналізм та повідомив, що він працюватиме на новій посаді.

Пер за все, я хочу подякувати Олексію Мячеславовичу. Дуже дякую вам за ці роки роботи – потужної, професійної. Олексій Мячеславович продовжить свою роботу на іншому напрямку. На напрямку дипломатичному,

– повідомив Зеленський.

До слова, те, що Данілов отримає нову посаду, Володимир Зеленський повідомив відразу після його звільнення. Після цього у мережі ширилися чутки, що колишній секретар РНБО може отримати посаду посла.

Хто став новим секретарем замість Данілова

Того ж дня, 26 березня, президент України повідомив, що новим секретарем РНБО стане Олександр Литвиненко, який з липня 2021 року був головою Служби зовнішньої розвідки України. Варто зауважити, що Литвиненко вже працював у складі РНБО. У період з 4 квітня 2014 року до 13 серпня 2019 року він обіймав посаду заступника секретаря Ради національної безпеки і оборони України.

Оскільки Литвиненко отримав нову посаду, то президент України призначив і нового керівника Служби зовнішньої розвідки України. Ним став Олег Іващенко. Зеленський вже представив нового керівника у Службі.

У час війни є речі абсолютно непублічні, які Служба повинна забезпечувати оперативно та якісно. Саме такий потенціал заходів впливу, агентурної роботи та фактично воєнної діяльності Україна від вас очікує, і саме заради цього Службу зовнішньої розвідки очолив бойовий генерал,

– наголосив Зеленський, представляючи Іващенко у Службі зовнішньої розвідки.

Варто зауважити, що інформації про Іващенка вкрай мало. Деякі ЗМІ переконані, що особиста інформація про нього засекречена. На офіційних сторінках Генштабу ЗСУ та Міноборони лише в поодиноких дописах можна побачити, що Іващенко у 2017 – 2019 роках обіймав посаду заступника начальника Генштабу ЗСУ з розвідки, а у 2021 році – першого заступника начальника Головного управління розвідки.