Надії України на контрнаступ не виправдались: Данілов пояснив причини

Секретар РНБО розповів, що наразі ситуація на фронті "дуже складна". За його словами, старі підручники з війни, включно з натівськими, треба відправити назад в архіви.

Олексій Данілов сказав журналістам, що весною 2023 року українці були надто оптимістичними. До речі, раніше посадовець вже відкидав формулювання про те, що "Україна програє війну".

Дивіться також Бойові дії йдуть за нашим сценарієм: яке завдання виконують ЗСУ на лівобережжі Херсонщини

Що сказав Данілов про контрнаступ ЗСУ

Секретар Ради національної безпеки та оборони України розповів, що наші військові сподівались повернути собі частину території, яку Росія окупувала в лютому 2022 року.

Однак українські бійці не мали переваги в повітрі та вони стикнулись з потужною обороною росіян.

У травні кожен громадянин нашої країни хотів, щоб війна швидше закінчилася. Були надії, але вони не справдилися. Те, що ми два роки захищаємо свою країну – це вже велика перемога,

– запевнив Данілов.

Він пояснив, що подібної війни до тієї, яку маємо зараз, не було ані у 20, ані у 21 столітті.

"Люди інколи помиляються. Не можна все життя бути відмінником", – пояснив Данілов.

Секретар РНБО не сказав, коли з'явиться новий поштовх до звільнення тимчасово окупованих територій, проте запевнив, що:

Україна не зупиниться;

продовжить боротьбу за нашу свободу та незалежність.

Останні новини з фронту