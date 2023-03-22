Данілов назвав момент, коли Янукович остаточно втратив контроль

Секретар РНБО Олексій Данілов відповів на питання, що наразі з Віктором Януковичем. Згадав й про те, коли саме президент-втікач втратив контроль.

За словами Данілова, це відбулось навіть не 30 листопада 2013 року, коли був розгін Майдану й побили студентів.

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Данілов сказав, коли Янукович втратив контроль

Секретар Ради національної безпеки і оборони України розповів, що Віктор Янукович зробив свого часу багато помилок, та була одна, яка була трагічною та фатальною.

І це навіть не ситуація, пов'язана з Майданом – до 30-го листопада, коли дітей почали бити. Ситуація була пов'язана з його поїздкою в Китай,

– заявив Олексій Данілов.

Він уточнив, що саме тоді: "Янукович остаточно тоді втратив контроль над ситуацією".

Щодо команди Януковича, то Данілов сказав: "Вже гра зіграна, вони на дошці не з'являться".

Що відомо про візит Януковича в Китай: коротко