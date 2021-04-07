Данілов розповів, чи перевірятимуть ліцензії на надра, якими володіє Ахметов

РНБО наклала санкції на 19 компаній, які незаконно користувалися надрами України. Однак на цьому боротьба із незаконним надрокористуванням не закінчується.

Інформація про надра у відкритому доступі

Публічність процесів – це питання номер один і обов’язковий крок для подолання корупції, заявив Данілов. Відтак необхідно оприлюднити інформацію про тих, хто володіє надрами. Він нагадав: голова Державної служби геології і надр має викласти в публічний простір усі ліцензії, які сьогодні є в державі.

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Хлопці – на відкриті аукціони, на відверту розмову із суспільством. Покажіть, хто володіє сьогодні надрами і чому так сталося, що ми як громадяни від цих надр не отримуємо аж нічого?

– заявив Данілов.

Щодо уточнювального питання, чи торкнеться такий аудит і Ахметова, Данілов відповів, що так, якщо він причетний. Він заявив, що для РНБО немає значення, про кого саме йдеться, як про власника. "Дивіться, для нас не має значення прізвище, ім'я, по батькові. Важливі процедура і публічність процесу", – сказав секретар РНБО.

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Данілов наголосив : надра належать українському народу – це закріплено у Конституції. Однак аудит показав, що переважно наші надра належать "народові", який "мешкає чи то на Віргінських островах, чи то на інших острівних державах".

Раніше влада "вигадувала" окремі процедури для надр

У 1994 році почали видавати ліцензії на надра. Тоді влада, як зазначив Данілов, "весь час вигадувала", що надродобування має проходити за окремими процедурами. Не як інші процедури на аукціонах чи тендерах, про які вже навіть тоді було розуміння.

У березні РНБО ввела санкцій щодо 19 компаній, які проходять у справі компанії "Голден Деррік". Ця фірма за часів президентства Віктора Януковича була близькою до ексміністра Едуарда Ставицького.

Компанія без конкурсів отримала 3 десятки родовищ на Полтавщині. Після зміни влади вона втратила ліцензії. Проте фірма змогла відсудити більшу частину використовуваних родовищ. Тоді ж змінилися власники фірми.

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Данілов розповів, що наразі не може розповісти деталі розслідування цієї справи. Цим питанням займається Служба безпеки України. Там є супровід, є відповідний процесуальний прокурор і слідство ведеться.

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