Щурів треба знаходити та труїти, – Данілов про зрадників, які "здали" Південь

У РНБО вважають необхідним покарання державних зрадників – тих, які пішли на співпрацю з ворогом під час війни. Передусім мовиться про тих, хто "здав" росіянам Південь України.

В Україні СБУ постійно повідомляє про затримку російських агентів в Україні. Секретар РНБО Олексій Данілов наголосив, що "обов'язковим" буде розшук посібників росії на українській держслужбі.

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Чиновників України перевірятимуть на співпрацю з ворогом

Ймовірно, що українських чиновників перевірятимуть на можливу співпрацю з ворогом.

Правду сховати не може ніхто. І всі люди, які брали участь у цьому ганебному явищі (допомога росіянам в окупації Півдня – 24 канал), які діяли, вони обов'язково нам будуть відомі. Питання лише часу,

– сказав Данілов.

Це – питання національної безпеки, – Данілов

Секретар РНБО зазначив: якби була можливість перевірити усіх без виключення українців, то це зробили би. Це – питання національної безпеки, Україні для перемоги необхідно, аби на її території не буде жодного "крота".

Не має значення, де ті "кроти" сьогодні сидять. Нам треба цих щурів знаходити, нам їх потрібно труїти, труїти й труїти,

– додав Данілов.

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Зрадники України під час повномасштабної війни: останні новини

СБУ ідентифікувала всіх колаборантів, які доєднались до так званого "мвс росії" на території окупованої частини Запорізької області.

Станом на початок серпня МВС затримало понад 1,6 тисячі диверсантів на території України. Вони за гроші виконували завдання російських кураторів.

Також Служба безпеки викрила колишнього заступника голови ГУР. При затриманні він намагався відстрілюватись.

Дивіться у відео – яка ситуація зараз на фронті: