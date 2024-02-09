"Це сплата": Данілов розповів, кого з рідних втратив у війні проти Росії

Секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов розповів про загибель свого племінника на передовій й важке поранення похресника. Він додає, що не розуміє, як можна про щось домовлятися з росіянами після того, що вони роблять в Україні.

За словами секретаря РНБО, його племінник загинув у Харківській області в січні 2024 року. Того ж місяця похреснику Олексія Данілова відірвало частину ноги на фронті.

Читайте також Росіяни розпочали масштабний наступ на новому напрямку: як за тиждень змінилась карта фронту

Перемовин з росіянами бути не може

Данілов сказав, що не розуміє, про які перемовини з країною-терористом зараз може йтися. Він підкреслив, що в Україні сотні тисяч тих, хто втратив своїх близьких або чиї близькі отримали поранення.

Це сплата. Я не розумію, як про щось домовлятися з росіянами. У нас тисячі, десятки тисяч, сотні тисяч людей у країні, які втратили своїх близьких. Якщо ми не розв'яжемо це питання, то залишимо його своїм нащадкам, я цього не хочу,

– пояснив Олексій Данілов.

Сини Данілова також перебувають у Силах оборони

У вересні 2023 року Олексій Данілов відреагував на чутки про те, що його сини нібито ховаються від війни за кордоном. Посадовець поділився, що під час сімейних зустрічей вони жартують, що приїхали додому "з Парижа, Лондона чи Маямі". Так чоловіки називають військові частини та підрозділи ТрО.

Що Данілов думає про законопроєкт про мобілізацію

Нещодавно секретар РНБО також прокоментував новий законопроєкт про мобілізацію. Данілов переконаний, що мобілізація "має бути справедливою". Однак він не уточнив, що саме має на увазі під цим поняттям та кого вона стосується першочергово.

Наразі Верховна Рада готує зміни до законопроєкту про мобілізацію. Зокрема, планують переглянути щонайменше 3 положення: