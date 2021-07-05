Зараз зовсім по-іншому, – Данілов сказав, чи готова Україна до наступу Росії

У 2014 році Україна не була готовою до наступу Росії. Адже кремлівські розвідники, співробітники головних управлінь і відповідних відомств знищували все, що можна було.

Але зараз, у 2021 році, ситуація зовсім інша. Про це повідомив у програмі "Перші особи" секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов.

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Данілов: В України з'явились справжні партнери

За його словами, наразі відбуваються доволі складні процеси. Попри те, що до всього підготуватися неможливо – до основних викликів, які можна оцінити, Україна є готовою.

Зараз у нас зовсім по-іншому,

– наголосив Данілов.

Він зазначив, що Росія – досить сильна щодо технічного забезпечення. Адже окупанти останніми роками вкладали шалені гроші у свої війська.

"В них єдина доктрина, що вони мають з кимось вести війну, інакше у них дуже швидко відбувається розвал, якщо немає зовнішнього ворога", – відзначив секретар РНБО.

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Але, попри те, що Україна має інше технологічне забезпечення, в нашої держави інша армія та інше озброєння. Окрім того, в України з'явилися справжні партнери – країни Балтії, Польща, Канада, Сполучені Штати Америки та Велика Британія.

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Прем'єра інтерв'ю відбудеться у вівторок, 6 липня, на 24 каналі о 20:00. Також можна буде переглянути в ютубі.