Віддайте Путіну Бордо, – Данілов різко відповів Макрону на "миротворчі ініціативи"

Секретар РНБО Олексій Данілов відповів президенту Франції Еммануелю Макрону щодо "гарантій безпеки" для Росії. Він запропонував віддати Путіну, наприклад, Бордо.

Мовиться про французьке місто. Наші землі ніхто віддавати не збирається. Про це Данілов заявив в ефірі телемарафону, передає 24 Канал.

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Розмовляти з терористами – божевілля

Так, Данілов назвав божевіллям думку про те, що, мовляв, Україні треба вибачитись та віддати їм Крим, Донецьку, Луганську області. Ба більше, важко взагалі зрозуміти, як можна розмовляти з терористами. Секретар РНБО навів приклад, як за стіл перемовин сіли б Байден та Усама бен Ладен, і почали б говорити про "гарантії" Усамі бен Ладену. Це виглядає абсурдно.

До речі, Данілов нагадав, що надати "гарантії безпеки" Росії та терористу Путіну запропонував президент Франції Еммануель Макрон.

І коли ви кажете, що з ним потрібно про щось говорити, йому потрібно давати якісь гарантії – ну віддайте йому Бордо, своє віддавайте. Наше не треба, ми самі розберемося,

– наголосив чиновник.

Що відомо про заяву Макрона

Раніше Макрон заявив, що Захід повинен надати Росії "гарантії безпеки" після закінчення війни. Він ще й розкритикував ідею розширення НАТО, адже побоюється, що розміщення озброєнь може спровокувати державу-агресорку.

У ЄС гостро відреагували на такі висловлювання. Зокрема, країни Балтії, Польща та Словаччина. Президент Фінляндії наголосив, що гарантії безпеки потрібні сусідам Росії, а не самій країні.