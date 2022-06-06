Данілов відповів на погрози Путіна бити "туди, куди ще не бив"

Кремлівський диктатор Володимир Путін погрожує бити ракетами "туди, куди ще не бив". Усе через поставки зброї Україні.

Секретар Ради національної безпеки на оборони Олексій Данілов чітко відповів на такі відверто цинічні заяви глави країни-агресорки. Про це він ексклюзивно сказав 24 каналу.

Увага Ворог потужний, ситуація небезпечна, – Данілов про те, що зараз відбувається на Луганщині

У нас іде війна. Я не знаю, до чого приводять оці його (Путіна – 24 канал) "лякалки",

– сказав Данілов.

Секретар РНБО пояснив, що кремлівський глава пропонує, щоб ми не отримали зброю, здалися та підписали капітуляцію.

"Я категорично проти таких подій і вважаю, що капітуляцію має підписувати зовсім інша країна. Це моя публічна позиція. А те, що Путін може своїми ракетами пошкоджувати будь-яке наше місто, на жаль, це факт", – додав Данілов.

Що відомо про останні погрози Путіна

Путін у інтерв'ю на одній за своїх пропагандистських помийок пообіцяв застосовувати свої засоби ураження по тих об'єктах, по яких удари поки що не завдавалися, якщо Україна отримає ракети далекої дії.

Водночас Путін заявив, що у постачанні американських РСЗВ Києву "немає нічого нового", оскільки на озброєнні української армії перебувають нібито "аналогічні системи радянського зразка з такою ж дальністю".

Російський президент також назвав це "заповненням втрат української бойової техніки" і нібито це "нічого не змінює насправді".

Повністю інтерв'ю з Даніловим: дивіться відео

За словами командира оперативно-тактичного угруповання "Північ", Україні потрібна протитанкова зброя дальньої дії для знищення російських артилерійських установок, аби піхота могла виконати покладені на неї завдання.