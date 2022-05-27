Данілов відповів, що треба найперше зробити з Росією після її поразки

Війна в Україні триває вже 92 дні. Попри складну ситуацію на деяких напрямках, сумнівів у перемозі нашої країни немає. І коли Росія отримає поразку, важливо спочатку забрати в неї ядерну зброю.

Про це 24 каналу ексклюзивно розповів секретар РНБО Олексій Данілов.

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Він наголосив, що перш за все, з Росії треба прибрати зброю, зокрема ядерну.

Це дуже небезпечно залишати країну з ядерною зброєю, яка може поводитись так, як вона вважає за потрібне, нехтуючи всіма законами, ООН та всіма правилами й нормами, які на сьогодні є,

– заявив Данілов.

Він додав, що якщо хтось вважає, що там не з’явиться інший Путін, то це не так. "Я вже казав, їх там до біса – охочих стати Путіним", – запевнив секретар РНБО.

За словами Данілова, є країни, які ніколи в житті ні на кого не нападали, а є держави, які постійно нападають на інших. "Росія одна з тих, яка перебуває в постійному нападі на інші держави. Постійно пхають носа й зазіхають на чужі території", – пояснив він.

Дивіться повне інтерв’ю з Олексієм Даніловим:



Чи може Росія застосувати ядерну зброю

Держава-агресорка не припиняє нагадувати, що має ядерну зброю. Експерти переконані, що такі загрози лунатимуть до кінця війни.

У Сенаті США припускають, що Путін може вдатися до застосування ядерної зброї через воєнні успіхи України. Президент Байден неодноразово наголошував – застосування хімічної або ядерної зброї буде мати дуже серйозні наслідки для Росії.

Радник глави ОП Олексій Арестович припустив, якщо Кремль наважиться використати ядерну зброю, то отримає відповідний удар у відповідь. При цьому ніякі бункери Путіну не допоможуть. Бо НАТО та США спеціально розробили ядерну зброю, яка має малу, але проникаючу дію.

До слова, Арестович також попередив, що ядерних погроз від Росії буде ще багато, особливо, коли ЗСУ перейдуть у наступ.

Додамо, що наразі триває робота над створенням міжнародних трибуналу та арбітражу. Завдяки їм Україна зможе покарати військово-політичне керівництво Росії за воєнні злочини. В ОП кажуть, що до осені ця робота наблизиться до завершення.

Відео до теми – Данілов: " Перемога буде тоді, коли відіб’ємо Крим"