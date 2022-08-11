Загроза існує, – Данілов відреагував на обстріл ЗАЕС
Російські війська знову обстріляли Запорізьку атомну електростанцію. Зафіксовано декілька прильотів поруч із дільницею зварки та сховищем джерел випромінювання.
В ефірі 24 каналу секретар РНБО Олексій Данілов прокоментував, що потенційна загроза стосовно Запорізької АЕС – існує. Адже там знаходяться російські терористи, які захопили цей обʼєкт
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"Якщо надалі так буде продовжуватися, то те, що відбувалося в Чорнобилі, може бути маленькими квіточками у порівнянні з тим, що може відбудеться на Запорізький АЕС", – акцентував Олексій Данілов.
Він зазначив, що це найбільша станція в Європі, яка має 6 великих блоків. Проте всі намагання поставити крапку в цьому питанні, щоб російські війська відійшли, – не мають ніякої відповіді.
"Інституції, які мали б цим займатися з МАГАТЕ та ООН, – вони спокійно спостерігають", – повідомив секретар РНБО.
Президент нашої країни наголосив, якщо там станеться якась ситуація, що повʼязана з витоком ядерних відходів або тощо, – ми будемо вважати, що це ядерна атака на Україну,
– наголосив Олексій Данілов.
"Там є пошкодження. Станом на сьогодні ми не бачимо, щоб вони були загрозливими. Проте що буде післязавтра? Цей обʼєкт дуже критично важливий з точки зору всіх процесів. Те, що там відбувається, якщо піде якась ланцюгова реакція, якщо піде не за планом, – буде небезпека не тільки для нашої країни, а також для інших", – розповів секретар РНБО.
Він пригадав, коли була катастрофа в Чорнобилі, повітря від нього накривало сусідні країни й доходило до частини Європи.
Дивіться відео: росіяни обстріляли Запорізьку АЕС
- Нагадаємо, що російські окупанти вчергове обстріляли Запорізьку АЕС і території поблизу атомного об'єкта. Крім того, росія хоче підключити нашу атомну електростанцію до своєї енергетичної системи.
- Проте в Офісі Президента кажуть, що ситуація контрольована, Україна забере Запорізьку АЕС. Про це розповів радник глави Офісу Президента Михайло Подоляк. Він наголосив, що заяви росії про те, що вона забере українську АЕС, це частково шантаж.