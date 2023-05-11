Остаточна мапа у кабінеті Зеленського, – в РНБО відреагували на карту контрнаступу від El Mundo

11 травня 2023, 09:10
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Іспанське видання El Mundo опублікувало нібито карту з напрямками очікуваного контрнаступу України. На інформацію відреагували в РНБО.

Секретар РНБО Олексій Данілов в ефірі телемарафону заявив, що західні журналісти можуть малювати різні мапи, пише 24 Канал. Натомість, як сказав Данілов, остаточні рішення щодо контрнаступу затверджуються у кабінеті президента Володимира Зеленського.

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Данілов сказав, що в України є декілька варіантів контрнаступу

"Вони можуть собі різноманітні варіанти аналізувати й малювати ті чи інші мапи. Остаточна мапа затверджується у кабінеті президента – верховного головнокомандувача Збройних Сил України", – сказав він.

Секретар РНБО зазначив, що варіантів контрнаступу Сил оборони України є відразу декілька, а не один чи два.

"Остаточне рішення буде прийматися залежно від обставин, які будуть станом на день прийняття рішення", – додав він.

Що відомо про картку, яку опублікувало El Mundo

  • Іспанське видання El Mundo опублікувало детальну мапу з аналізом ймовірного контрнаступу Сил оборони України. Всього журналісти розглядають три напрямки.
  • Перший з них – наступ ЗСУ із Запоріжжя до тимчасово окупованого Мелітополя. Другий напрямок – через Дніпро з Херсона чи Нової Каховки до окупованого Криму.
  • Третій можливий напрямок контрудару, про який мовиться у повідомленні, від Вугледара до Маріуполя.
  • Журналісти пишуть, що набрала хід логістична активність ЗСУ й проводяться відволікальні маневри. Розвідка нібито тестує на передовій оборону окупантів по всій Запорізькій області.
  • Крім того, російське постачання зазнає далеких ударів, особливо у місті Токмак у Запорізькій області. Водночас аналітики вважають, що цього разу ЗСУ не зможуть здивувати росіян.
Автор: Михайло Гема