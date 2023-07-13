Данілов відреагував на заяву Воллеса про Amazon і "недостатню вдячність" України

Нещодавно британський міністр оборони заявив, що наша держава буцімто має бути вдячнішою за надану Заходом допомогу. Додав, що партнери – це не Amazon. На цю заяву відреагували в РНБО.

Олексій Данілов припустив, що Бен Воллес так висловився через надлишок емоцій. Мовляв, це не його справжня позиція.

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"Ми б хотіли більше, але ми вдячні за те, що вже маємо"

Секретар РНБО зазначив, що не звертав би уваги, на те, що сказав міністр.

Кожен може щось сказати, коли він емоційний, а потім пошкодувати про це… Я точно знаю, що це не його (Воллеса – 24 Канал) справжня позиція,

– підкреслив Данілов.

Також підкреслив, що Україна завжди була вдячна за підтримку Заходу. Зауважив: "Ми б хотіли більше, але ми вдячні за те, що вже маємо".

До речі, секретар РНБО виділив британську підтримку України, порівнюючи її з деякими іншими країнами. Зауважив, якби всі так допомагали, як Лондон, у нас була б зовсім інша ситуація.

Зокрема, завдяки Британії ми змогли витримати перший період війни, а також США. Першим, з ким наш президент спілкувався на початку війни, був Борис (Джонсон – 24 Канал). У мене досі зберігається цей історичний запис,

– зазначив посадовець.

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Що цьому передувало