Данілов про затоплений Крим: Просили води – тепер не знають, що з нею робити

Секретар РНБО висловився про негоду в окупованому Криму. Півострів вже декілька днів страждає від наслідків аномальних злив та паводків.

Данілов звернув увагу на те, що Крим протягом тривалого часу просив води. "Сьогодні там стільки води, що вони навіть не знають, що з нею робити", – зазначив він.

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" І вчора в українській Керчі, і сьогодні в українській Ялті, на превеликий жаль, сталася така ситуація. Господь Бог занадто багато їм дав води відразу", – пояснив посадовець.

Негода в окупованому Криму: що відбувається

Окупаційна влада півострова повідомила, що такі аномальні опади там – вперше за майже століття. За добу 17 червня там випало одразу 3 місячні норми.

За попередньою інформацією, від наслідків негоди постраждали щонайменше 8 місцевих жителів. В Ялті чоловіка знесло течією, врятувати його не вдалося.

Аби рятувати потерпілих, медикам спільно з рятувальниками доводиться добиратися до них на човнах. Так роблять, наприклад, у Керчі.

Так званий "глава півострова" Сергій Аксьонов пообіцяв, що проситиме допомоги у Путіна. Мовляв, ситуація є катастрофічною.

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Крім цього, Данілов підкреслив, що РНБО не може впливати на зміни клімату. Натомість намагатиметься розробити кроки, аби принаймні відтермінувати наслідки цього в Україні.