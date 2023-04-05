Данілов заявив, що українських полонених часто міняли на попів УПЦ МП

Росіяни панікують та закликають негайно надати Паші "Мерседесу" медичну допомогу та обміняти його. Натомість українці продовжують ламати систему УПЦ МП в багатьох регіонах країни.

Про це 24 Каналу розповів секретар Ради національної безпеки й оборони України Олексій Данілов. За його словами, усі представники ФСБ Росії, які наразі перебувають на території України, неодмінно будуть виселені.

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УПЦ МП несе загрозу національній безпеці

Олексій Данілов наголосив, що варто розуміти, що величезна кількість представників ФСБ Росії є серед тих людей, які носять раси, ходять з хрестами і представляються нібито представниками церкви МП.

Дійсно, сьогодні ми не боремося з релігією! Якщо хтось хоче спілкуватися з Богом, будь ласка, спілкуйтеся, але якщо Бога представляє ФСБ Росії, то це вже про інші речі,

– попередив секретар РНБО.

На його думку, це вже точно не про Бога, а про національну безпеку.

"Жодна інституція, яка має відношення до Росії, її спільноти, навіть релігійної спільноти, яка співпрацює з російським терористичним режимом на території нашої країни не буде!" – наголосив Данілов.

За його словами, Україна наразі бореться із всіма зрадниками.

Зрадників можуть обміняти на військовополонених

Олексій Данілов щиро подякував українцям із Хмельниччини, Львівщини, які самотужки виселяють представників УПЦ ПМ із храмів.

"Повірте, наступні території, області неодмінно звільняються від цих представників Росії, які ще поки що є на території нашої країни", – переконаний секретар РНБО.

Данілов наголосив, що не всі громадяни знають, що представників МП росіяни залюбки міняють на наших військовополонених.

Якщо буде процедура відповідним способом справлена, то ми залюбки будемо їх міняти на наших військовополонених і не тільки Павла, а й решту представників ФСБ Росії для того, щоб вони їх забирали додому,

– пояснив він.

За його словами, вже неодноразово відбувалися такі обміни попів, втім вони не були публічними.

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