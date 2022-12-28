Ворог вже почав ховати свої літаки, – Данілов про "бавовну" на російських аеродромах
Після візиту Бавовнятка на російські аеродроми, окупанти почали ховати свою авіацію. Зокрема, ворожу авіацію перегнали на Далекий Схід.
Про це заявив секретар РНБО Олексій Данілов в етері національного телемарафону. За його словами, переміщення авіації в Приморський край аж ніяк не допоможе окупантам.
Зверніть увагу Зверніться до своєї совісті, скажіть, що Путін – сатана, – Данілов ієрархам УПЦ МП
Росія ховає свої літаки
Олексій Данілов зазначив, що у Росії за офіційними даними багато літаків, які можуть завдавати ракетних ударів по Україні, але якщо говорити про справні – то їх не так уже й багато. І те, як зауважив секретар РНБО, через те, що "щось стається", кількість літаків зменшується.
Ворог почав ховати (літаки – 24 канал). Він розуміє, що ми можемо справно діставати їх навіть на тих територіях, на яких вони не очікували,
– наголосив Данілов.
Секретар РНБО підкреслив, що за необхідності й у Приморський край може бути "доставлене" таке, що зробить ворогу клопоту й там.
Вибухи на аеродромі Енгельс: головне
- У ніч проти 26 грудня на російській військовій авіабазі в місті Енгельс пролунали вибухи. За інформацією російських пропагандистів, над аеродромом нібито збили безпілотник. Крім того, там спалахнула пожежа. Площа займання після вибуху становила близько 120 квадратних метрів.
- Внаслідок "бавовни" відомо про жертв і постраждалих серед російських військових. У міноборони Росії зазначили, що "уламки ракет" вбили трьох та поранили чотирьох військовослужбовців.
- Речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат розповів, що після "бавовни" в Енгельсі літаки стратегічної авіації у Росії було розосереджено. Він зазначив, що на "Енгельсі" все ж залишається певна кількість літаків, але частина з них передислоковані на інші аеродроми.