Розробка ВПК: Данілов заявив, що Україна має зброю для ударів по Росії
Україна має зброю власного виробництва, щоб завдавати ударів по території Росії. Водночас українській армії потрібна західна зброя для звільнення захоплених територій.
Українська влада звертається до країн-партнерів саме за зброєю для визволення окупованих територій. Про це в ефірі телемарафону сказав секретар РНБО Олексій Данілов, пише 24 Канал.
Дивіться також Допомагають зняти SCALP з окупантів: що відомо про ракети, які Україні передала Франція
Україна звертається до партнерів за зброєю для визволення окупованих територій
"Я можу сказати: нам є чим бити по території Росії, власним виробництвом. А для того, щоб ми могли звільняти наші захоплені території, ми звертаємося до країн-партнерів, щоб вони нам допомогли саме з озброєнням для звільнення цих територій", – заявив він.
Данілов звернув увагу на те, що останнім часом Німеччина і Франція змінили свою позицію. За його словами, станом на сьогодні обидві країни максимально співпрацюють з Україною, "розуміючи всю підступність Росії, яка показала (це – 24 Канал) не тільки під час нашої війни, а і під час тих подій, які наразі відбуваються на африканському континенті".
Мовиться про військовий переворот у Нігері. За словами Данілова, там не обійшлося без росіян.
"І те, що сьогодні відбувається у певних країнах Африки, (до цього – 24 Канал) безпосередньо має відношення Росія, щоб спробувати захопити вплив на тих територіях, до яких вона не має ніякого відношення", – зазначив секретар РНБО.
Україна може завдавати ударів по території Росії
Раніше Данілов заявив, що Україна може завдавати удари по території Росії озброєнням, яке розроблене вітчизняним військово-промисловим комплексом.
За словами Данілова, якщо Росія розгорнула проти України величезну військову кампанію, і через ворожі атаки в нашій країні гинуть цивільні, то "які мають бути табу?".
Секретар РНБО заявив, що Україна домовилась з країнами-партнерами не застосовувати їхнє озброєння для ударів по території Росії.
Данілов анонсував розробку українського ВПК, яка посилить захист портів
- Влітку 2023 року Росія розгорнула масовану атаку українських портів на Півдні. Росіяни завдавали ударів різними ракетами й дронами-камікадзе.
- Данілов розповів, що Україна активно працює, щоб пришвидшити постачання необхідної техніки для захисту портів. Також він повідомив, що український ВПК теж працює над посиленням захисту.
- За його словами, найближчим часом захист портової інфраструктури буде посилено українською розробкою.