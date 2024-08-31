Данія була готова передати F-16 Україні ще від початку великої війни – прем’єрка

Не так давно до України прибули перші F-16 від союзників. Втім, прем'єр-міністр Данії Метте Фредеріксен підтвердила, що була готова передати їх нашій країні ще на початку повномасштабного вторгнення.

Фредеріксен заявила, що Україна мала отримати західні винищувачі раніше. Також вона підтвердила, що Данія передала свої F-16 Україні без будь-яких обмежень.

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Коли Данія хотіла передати свої F-16 для України

Мені шкода, що постачання F-16 забрало стільки часу. Особисто я готова була передати їх Україні від самого початку війни. Але була тривала дискусія про те, чи це правильне рішення, чи ні,

– заявила прем'єрка.

Фредеріксен не уточнювала, хто саме затримував постачання літаків, але наголосила на важливості того, щоб Україна отримала від Заходу всю необхідну зброю.

"Неможливо перемогти без зброї. І єдиний шлях до перемоги – це дати українцям те, що їм потрібне", – зазначила Фредеріксен.

Вона також підтвердила, що Данія передала свої F-16 без обмежень щодо їх використання. Єдина вимога – дотримуватися міжнародного права. У всьому іншому обмежень немає.

Нагадаємо, що Генерал ВПС Нідерландів Онно Ейхельсхайм заявив, що Україна може використовувати надані його країною винищувачі F-16 для ударів по Росії. Він також заявив, що Курська операція є "блискучою на практичному рівні".