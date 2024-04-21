"Не хвилюйтесь, точно будуть": посол Данії відповів, коли Україна отримає F-16

Данія надасть Україні всі винищувачі F-16, про які раніше домовились керівництва країн. Відомо також орієнтовні часові рамки передачі літаків.

На цьому наголосив посол Данії в Україні Олє Егберг Міккельсен. Він пояснив, що мови про те, що домовленостей не буде дотримано, і бути не може.

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"Не хвилюйтесь. Літаки для України точно будуть. Це весь наш парк F-16, який ми наразі виводимо з експлуатації", – сказав Міккельсен.

Посол пояснив, що наразі Данія розформовує свій парк, адже готується отримати нове покоління літаків – F-35.

"Нема чого хвилюватись. F-16 будуть доставлені, як і обіцяли", – наголосив він.

Орієнтовні часові рамки передачі літаків

А ось на уточнююче питанння коли ж зрештою Україна отримає літаки, посол процитував прем'єр-міністра Данії Метте Фредеріксен, яка обіцяла, що винищувачі F-16 передадуть влітку 2024 року.

Тож і Міккельсен зауважив, що попри те, що наразі точно не відомо, коли це буде, але абсолютоно точно це відбудеться влітку.

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