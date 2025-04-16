Унікальний досвід: Данія планує відправити солдатів на навчання в Україну

Данія планує відправити своїх військовослужбовців на навчання в Україну. Ймовірно, це може відбутися вже цього літа.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на інтерв'ю командувача сухопутними військами Данії генерал-майора Петера Бойсена для TV 2.

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Данія планує відправити солдатів в Україну

Петер Бойсен пояснив, що країну цікавить досвід українських військових у веденні сучасної війни, передусім щодо застосування безпілотників на полі бою.

За 42 роки моєї служби в Збройних силах я ще не бачив, щоб події розвивалися так швидко,

– сказав він.

За словами командувача армією, данські військові перебуватимуть далеко від лінії фронту, а навчання можуть розпочатися вже цього літа.

Зазначається, що кількість курсів ще не визначена і остаточно не вирішена. Однак Бойсен додав, що інструктори, так і військовослужбовці пройдуть курси тривалістю від одного до двох тижнів.

Ми відправляємо туди кілька команд і дивимося, який досвід мають українці – з перших рук. Тож приїжджайте і отримайте цей досвід,

– підкреслив він.

Водночас посольство Росії в Данії обурене тим, що Збройні сили країни планують відправити солдатів на навчання до України. Зокрема посол Владімір Барбін заявив, що такий крок "втягує Данію все глибше і глибше в конфлікт в Україні і провокує його подальшу неконтрольовану ескалацію".