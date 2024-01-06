Не потрібно робити з цього "зраду": у Повітряних силах прокоментували "затримку" передачі F-16

Видання Berlingske із посиланням на міноборони Данії заявило, що країна затримує передачу винищувачів Україна на пів року. У Повітряних силах закликали не панікувати і чекати офіційних заяв.

Речник Повітряних Сил Юрій Ігнат в ефірі телемарафону зазначив, що жодних офіційних заяв Міноборони Данії з цього приводу не було.

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Перші F-16 чекаємо весною

Ігнат нагадав, що Україна здійснює підготовку до використання F-16 у надзвичайно швидких термінах. Жодна країна так не проходить.

Ви знаєте, що на F-16 у черзі стоять багато країн і не тільки на самі літаки, але й на інструкторів, які зможуть перенавчити зі старої радянської техніки чи іншої на цей літак. Україні дали зелене світло, країна робить це прискореними темпами (проходить навчання – 24 Канал),

– пояснив Ігнат.

Військовий зазначив, що українських фахівців готують на різних майданчиках – це і Британія, і США, і Данія зокрема.

Він зауважив, що США і Данія неохоче розкривають подробиці щодо навчання пілотів з України. Журналіст з Berlingske, який написав про "затримку" винищувачів, вже якось звертався до Ігната із проханням поспілкуватися з пілотами. Речник Повітряних сил порадив йому звернутися до оборонних відомств країн, які навчають українців.

Не потрібно робити з цього катастрофу чи зраду,

– закликав Ігнат, коментуючи статтю у Berlingske і зазначаючи, що жодних заяв від партнерів не було.

Нагадаємо, що Данія спочатку говорила, що відправить до України перші винищувачі до кінця 2023 року. Згодом, за словами Ігната, там назвали інший термін – весна 2024 року. Речник підкреслив, що передавати перед Новим роком винищувачі не було сенсу. Адже спершу мають завершити підготовку пілоти.

Ігнат пояснив, що три групи українських пілотів навчаються у США, Британії та Данії. Також у цих та кількох інших країнах проходить підготовку наземний персонал.

У Данії – передова група, яку відправили раніше. Пілоти там вже здійснюють польоти на F-16 з інструкторами. "Вони раніше почали, раніше і закінчать", – підкреслив Ігнат, додавши, що передачу перших літаків чекають цієї весни.

Данія "затримує" літаки: що відомо