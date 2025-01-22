"Від*б*сь": данський депутат послав Трампа у відповідь на його заяви про Гренландію

Дональд Трамп надалі наполягає на купівлі Гренландії. У Данії різко відреагували на висловлювання американського президента.

Під час виступу перед журналістами в Овальному кабінеті Білого дому Дональд Трамп пояснив, навіщо хоче купити Гренландію – автономну країну у складі Королівства Данії. Політик підкреслив, що острів потрібний США для міжнародної безпеки через загрози з боку Росії та Китаю. Крім того, Трамп заявив, що Данія, буцімто, не в змозі утримувати Гренландію, передає 24 Канал.

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У Данії послали Трампа

Депутат від Данії Андерс Вітісен під час промови в Європарламенті різко відповів Трампу на його претензії.

Шановний президент Трамп, слухайте дуже уважно. Гренландія є частиною Данського королівства протягом 800 років. Це цілісна частина нашої країни. Острів не продається. Дозвольте мені сказати це словами, які ви можете зрозуміти: містер Трамп, ідіть до біса!,

– відреагував Вітісен.

У соцмережі "Х" депутат перепостив відео свого виступу. Політик нагадав, що Гренландія є частиною Данії упродовж терміну, що вдвічі перевищує час існування США.

Данський депутат послав Трампа: дивіться відео

"Кожен справжній патріот повинен розуміти, що це неприпустимий замах на національний суверенітет!", – йдеться у дописі Вітісена.

Нагадаємо, нещодавно прем'єрка Данії Метте Фредеріксен провела 45-хвилинну телефонну розмову з обраним президентом США Трампом. Вона підкреслила, що рішення щодо незалежності Гренландії має приймати влада острова.