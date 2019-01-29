13:19
29 січ 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВЕНЕСУЕЛА КІР СВЯТОСЛАВ ВАКАРЧУК
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Вчителі дешевші, ніж солярка. Росіяни вкрали Крим у росіян
      Вєсті Кремля
      22:22, 28 січня
      Вєсті.UA: Росія застрягла у XVI столітті. Неспокійний язик Азарова
      Вєсті.UA
      21:50, 28 січня
      Всі знають, та нічого не роблять: як на Харківщині нахабно розкрадають десятки гектарів лісу
      ЦРУ
      09:00, 25 січня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Відрядження в епоху дефіциту
      Згадати все
      22:21, 25 січня
      Телеканал новин 24 Новини Спорт
      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВЕНЕСУЕЛА КІР СВЯТОСЛАВ ВАКАРЧУК

      Данк українця Геруна потрапив у число найкращих моментів туру в чемпіонаті Іспанії: відео

      12 Читать новость на русском
      Володимир Герун
      Володимир Герун / ФБУ

      Бігмен національної збірної України Володимир Герун не допоміг "Бреогану" перемогти "Манресі" (71:80) у чемпіонаті Іспанії.

      Однак, данк українця у цьому матчі потрапив до збірки найкращих моментів туру чемпіонату Іспанії.

      Читайте також: Ефективна гра Олексія Леня допомогла "Атланті" обіграти "Кліпперс" на виїзді: відео

      Всього за 25 хвилин на майданчику Герун набрав 13 очок (6/12 двоочкових, 1/5 штрафних) і зробив 3 підбирання (2 в нападі) при 3 фолах та 2 втратах.

      Дивіться відео найкращих моментів туру чемпіонату Іспанії з баскетболу

      Що таке данк?
      Вид кидка в баскетболі, при якому гравець вистрибує вгору і однією або двома руками кидає м'яч крізь кільце зверху вниз. Такий кидок оцінюється як і звичайний – в 2 очка.

      Підписуйтеся на наш Twitter та Telegram

      Теги: Баскетбол Спорт
      Джерело: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      День пам’яті героїв Крут: історія бою та долі учасників
      сьогодні , 07:01 День пам’яті героїв Крут: історія бою та долі учасників
      Ігор Саджениця 7471
      Антикорупціонери "кришують" корупціонерів: як з цим боротися?
      сьогодні , 12:01 Антикорупціонери "кришують" корупціонерів: як з цим боротися?
      Артем Овдієнко 240
      Ракіцький у Росії: чи стане втрата центрального захисника ключовою для збірної України
      сьогодні , 10:13 Ракіцький у Росії: чи стане втрата центрального захисника ключовою для збірної України
      Ігор Саджениця 703
      Українська мова: у Варшаві є, в Одесі – під питанням
      сьогодні , 08:40 Українська мова: у Варшаві є, в Одесі – під питанням
      Ольга Бродська 1450
      Украденный Крым: в краже картины "Ай-Петри" в Москве много странностей
      28 січня , 23:00 Украденный Крым: в краже картины "Ай-Петри" в Москве много странностей
      Іван Яковина 1497
      Олімпіада 2012. Live! Україна стала 14-ю у медальному заліку, у нас 6 золотих нагород
       13 серпня 2012 , 08:00
      Відео бою Ломаченко – Лінарес
       13 травня 2018 , 06:44
      Пішов з життя легендарний гравець збірної України з баскетболу Олександр Окунський
       21 січня , 14:12
      "Барселона" може повторити долю "Реала" та безглуздо вилетіти з Кубка Іспанії
       17 січня , 18:13
      Мессі знову побив Марадону. ВІДЕО
       10 липня 2014 , 11:11
      "Динамо" може поповнитись захисником "Айнтрахта"
       6 лютого 2015 , 11:27
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук