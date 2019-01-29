Данк українця Геруна потрапив у число найкращих моментів туру в чемпіонаті Іспанії: відео

Бігмен національної збірної України Володимир Герун не допоміг "Бреогану" перемогти "Манресі" (71:80) у чемпіонаті Іспанії.

Однак, данк українця у цьому матчі потрапив до збірки найкращих моментів туру чемпіонату Іспанії.

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Всього за 25 хвилин на майданчику Герун набрав 13 очок (6/12 двоочкових, 1/5 штрафних) і зробив 3 підбирання (2 в нападі) при 3 фолах та 2 втратах.

Дивіться відео найкращих моментів туру чемпіонату Іспанії з баскетболу

Що таке данк?

Вид кидка в баскетболі, при якому гравець вистрибує вгору і однією або двома руками кидає м'яч крізь кільце зверху вниз. Такий кидок оцінюється як і звичайний – в 2 очка.

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