Данія долучиться до навчання українських військових інструкторів

Наші західні партнери допомагають ЗСУ не лише потужною зброєю. Вони роблять усе, щоб наші воїни максимально ефективно використовували її у бою.

Іноземні інструктори масово зголошуються навчати наших хоробрих захисників та захисниць для боротьби з російськими окупантами. Вслід за Швецією своїх інструкторів до нас скерує ще одна країна.

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Данські інструктори будуть навчати воїнів ЗСУ

Міністерство оборони Данії повідомило про те, що збільшує військову підтримку України у сфері навчання військових. Вони підтримають програму Великої Британії та відправлять в Україну 130 своїх інструкторів. Також Данія готова приймати у себе воїнів ЗСУ та передавати їм свої знання та навички.

Повідомляється, що на цей проєкт Данія виділять 100 тисяч своїх крон. Ведеться діалог щодо підтримки підготовки командирів та інших ініціатив, спрямованих на посилення ЗСУ.

Війна росії з Україною: останні новини

російські окупанти не втомлюються поширювати дурні вигадки на тимчасово окупованих територіях. Вони додумалися говорити місцевим, що Україну поділили, а на заході країни вже ввели в обіг злоті.

Наша авіація дуже влучно працює по позиціях російських окупантів. Експерти відзначають, що активність наших літаків свідчить про те, що ППО росіян практично знищена.

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