Данські копи конфіскували Lamborghini, власник якого поїздив на ньому лише кілька годин

У Данії поліцейські конфіскували надсучасний елітний автомобіль, власник якого щойно його купив. Водій перевищив допустиму швидкість руху, за що розплатився новеньким Lamborghini.

Відомо, що власником спорткару був громадянин Іраку, який проживає в Норвегії. У четвер, 7 жовтня він купив автомобіль у Німеччині та переганяв його в країну, де мешкає.

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Водій Lamborghini втратив авто через порушення

Однак дорогою до Норвегії водій суттєво перевищив швидкість руху. Lamborghini рухалася по трасі зі швидкістю 236 кілометрів на годину при допустимій швидкості не більше 130 кілометрів за годину.

Поліцейські зафіксували правопорушення та конфіскували автомобіль у іракця. Згідно з новим законодавством Данії, копи можуть це робити. Отримані від продажу Lamborghini на аукціоні гроші підуть в державну скарбницю.

Чоловік був "трохи роздратований" рішенням поліцейських, адже купив спорткар за кілька годин до затримання. Вартість автомобіля оцінили у 310 тисяч доларів. Окрім цього, водій змушений буде заплатити штраф за перевищення швидкості.

Перевищення швидкості в Україні та світі: останні новини

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У 2021 році Франція обмежила швидкість руху транспорту на дорогах до 30 кілометрів на годину. Таке рішення має покращити екологічну ситуацію та сприяти підвищенню безпеки.

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