Під підозрою мати, жінку вже затримали: головне про вбивство 10-річної Дарини у Кривому Розі

У Кривому Розі 22 червня знайшли мертвою 10-річну Дарину, яку правоохоронці шукали близько двох днів. Як з'ясувалося, підозрюваною у вбивстві власної дитини може бути матір дівчинки.

Жінку вже затримали правоохоронці, наразі щодо справи триває досудове розслідування. Головне про резонансне вбивство 10-річної Дарини – читайте у матеріалі 24 Каналу.

До теми Пошуки тривають уже 2 дні: у Кривому Розі зникла 10-річна Дарина

Поліція кілька днів шукала Дарину

Мама Дарини звернулася до поліції Кривого Рогу 20 червня із заявою про те, що її 10-річна донька вийшла з дому дві години тому і не повернулася. Оперативні пошуки дитини не принесли результату. Усі опитувані заявляли, що не спілкувалися і не бачили дівчинку після 15 червня.

До пошуків 21 червня приєдналася спеціалізована кінологічна група з Павлоградського пошуково-рятувального кінологічного загону "Антарєс". До операції залучили 7 кінологів та 4 собаки-універсали.

Зрештою Суспільне з посиланням на власні джерела у правоохоронних органах 23 червня написало, що дівчинку знайшли мертвою пізно ввечері 22 червня. Відомо, що тіло дівчинки знайшли закопаним у Довгинцівському районі Кривого Рогу.

Поліція знайшла тіло Дарини Шевченко з Кривого Рогу / Фото Нацполіції

Підозрюваною у вбивстві дівчинки може бути її матір

У Національній поліції України розповіли, що кілька днів мати Дарини намагалася заплутати слідство, аби приховати скоєне.

За даними слідства, 15 червня під час сварки жінка жорстоко розправилася над власною донькою. Потім зловмисниця поклала тіло до валізи, вивезла на дачу, перенесла до погреба та залила бетоном.

Наразі, за даними правоохоронців, тіло Дарини направлено для проведення судово-медичної експертизи.

40-річну матір дівчинки затримали. 23 червня їй повідомили про підозру за скоєння умисного вбивства малолітньої дитини. Жінці загрожує до 15 років позбавлення волі або довічне увʼязнення.

Раніше про такий розвиток подій писало місцеве видання "Свої. Кривий Ріг". Так, у ЗМІ повідомляли, що, ймовірно, дівчинка померла за тиждень до того, як стало відомо про її зникнення.

ЗМІ також писали, що матір нібито штовхнула Дарину, дівчинка впала й вдарилася скронею. Інцидент стався у квартирі в Саксаганському районі, однак, як пишуть у ЗМІ, тіло дитини потім вивезли на дачу. Матір буцімто вивезла дитину в Довгинцівський район, замотала у простирадло, поклала у валізу й закопала.

Ба більше, місцеві ресурси повідомляють, що тіло 10-річної Дарини також залили бетоном. У ЗМІ пишуть, що тіло загиблої дівчинки вже вдалося дістати й експерти виявили лише одне пошкодження – травму голови.

Журналісти "Свої" також довали, що в історії пошуку браузера виявили пошукові запити на теми: "як прибрати трупний сморід", "який цемент обрати", "історія Аміни Менго", "отруйні гриби та ліки".

У дівчинки були складні стосунки з матір'ю

Відомо, що Дарина – не одна дитина в сім'ї, у неї є також старша сестра та молодший брат. Однак дівчинка мала складні стосунки з мамою. Журналісти "Свої", посилаючись на власні джерела, пишуть, що у квітні Дарина намагалася вкоротити собі віку. Після цього дитина потрапила до психіатричної лікарні, де проходила лікування. Дівчинку виписали з лікарні на початку червня.

Журналісти Суспільного також поспілкувалися з місцевими жителями, щоб дізнатися більше про сім'ю, в якій жила Дарина. Так, одна зі знайомих сім'ї розповіла, що дівчинка часто ходила сумна й багато плакала. За словами співрозмовниці, мати звинувачувала 10-річну доньку в крадіжці грошей.

Зі слів матері, вона вкрала півтори тисячі й зникла з дому. Мати ходила дуже спокійна, плуталася в показаннях, один раз казала, що дитина зникла два дні тому, одного разу казала, що п'ять днів тому,

– розповіла жінка.

Продавчиня у місцевому магазині додала, що родина здавалася їй нормально. За словами жінки, мати була завжди спокійна, а діти – охайні.

Водночас директорка гімназії, де навчалася Дарина Шевченко, розповіла, що дівчинка почала у них навчатися нещодавно – у грудні 2023 року. Директорка більше не розповіла жодних деталей, лише додала, що родина дівчинки – переселенці з Сумщини.