Часто ходила сумна й плакала: у ЗМІ розповіли деталі про життя вбитої 10-річної Дарини

У ЗМІ повідомляють, що 10-річну Дарину Шевченко, яку декілька днів розшукували у Кривому Розі, знайшли мертвою. З мережі стало відомо, що дівчинка часто ходила засмучена, а мати звинувачувала її у крадіжках.

Про це зокрема заявляють місцеві жителі в коментарях журналістам. Наразі у поліції не підтверджували смерть 10-річної Дарини, однак обіцяли згодом опублікувати офіційну заяву щодо подій, які відбувалися в Кривому Розі.

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Що відомо про Дарину Шевченко

Про зникнення 10-річної Дарини Шевченко повідомила її мати. Однак, як пише місцеве видання "Свої. Кривий Ріг", до вбивства дівчинки може бути причетна мати. Журналісти стверджують, що дівчинку могли вбити ще тиждень тому, однак про її зникнення мати повідомила лише 20 червня.

Відомо, що Дарина – не одна дитина в сім'ї, у неї є також старша сестра та молодший брат. Однак дівчинка мала складні стосунки з мамою. Журналісти Свої", посилаючись на власні джерела, пишуть, що у квітні Дарина намагалася вкоротити собі віку. Після цього дитина потрапила до психіатричної лікарні, де проходила лікування. Дівчинку виписали з лікарні на початку червня.

Журналісти Суспільного також поспілкувалися з місцевими жителями, щоб дізнатися більше про сім'ю, в якій жила Дарина. Так, одна зі знайомих сім'ї розповіла, що дівчинка часто ходила сумна й багато плакала. За словами співрозмовниці, мати звинувачувала 10-річну доньку в крадіжці грошей.

Зі слів матері вона вкрала півтори тисячі й зникла з дому. Мати ходила дуже спокійна, плуталася в показаннях, один раз казала, що дитина зникла два дні тому, одного разу казала, що п'ять днів тому,

– розповіла жінка.

Продавчиня у місцевому магазині додала, що родина здавалася їй нормально. За словами жінки, мати була завжди спокійна, а діти – охайні.

Водночас директорка гімназії, де навчалася Дарина Шевченко, розповіла, що дівчинка почала у них навчатися нещодавно – у грудні 2023 року. Директорка більше не розповіла жодних деталей, лише додала, що родина дівчинки – переселенці з Сумщини.

Дівчинку розшукували 2 дні

Дарину Шевченко розшукували 2 дні. Про зникнення 10-річної дівчинки повідомила її мати. За її словами, донька буцімто вийшла з будинку о 14:00 й не повернулася.

До пошуків залучили команду правоохоронців, волонтерів та кінологів. Десятки людей шукали зниклу Дарину. Як повідомили згодом у ЗМІ, дитину знайшли мертвою на родинній дачі.