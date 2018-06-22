Даріо Срна з "Шахтаря" офіційно став гравцем італійського "Кальярі"97 Читать новость на русском
Контракт Даріо Срни і "Шахтаря" закінчується влітку 2018 року, і сторони вирішили не продовжувати співпрацю. Вже екс-капітан "Шахтаря" офіційно продовжить кар'єру в клубі Серії А – "Кальярі"
Про це повідомляє Football.ua.
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З острів'янами хорватський гравець підписав контракт на один рік з можливістю продовження ще на сезон. До "Кальярі" Даріо Срна перебрався на правах вільного агента. Адже контракт із "Шахтарем" закінчується влітку 2018 року, і сторони вирішили не продовжувати співпрацю.
З гірниками Срна здобував Кубок УЄФА, 10 разів ставав Чемпіоном України, сім разів був володарем Кубка та 8 разів – Суперкубка. Загалом за 15 років Даріо у футболці донеччан провів 536 матчів.
Джерело: 24 канал
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