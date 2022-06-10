Дарницький вагоноремонтний завод частково повернувся до роботи після атаки росіян
Джерело:Олександр Камишін
Дарницький вагоноремонтний завод в Києві, який 5 червня росіяни атакували ракетним ударом, частково повертається до роботи у цехах, де це можливо.
Дарницький вагоноремонтний завод відновлює роботу
Голова правління АТ "Укрзалізниця" зазначив, що 2 дні на заводі тривали слідчі дії. Правоохоронні органи зафіксували результати обстрілів.
Читайте також: Історія повторилася, – Укрзалізниця про ракетні удари росіян по ДВЗ, який руйнували і нацисти
Ще день розгрібали завали. Вдячний місцевим активістам, які в цьому допомогли. А вже на четвертий день, учора в четвер, завод повернувся до роботи,
– заявив Олександр Камишін.
Він додав, що працівники підприємства починають працювати в тих цехах, в яких це можливо. Також на заводі переносять уціліле обладнання зі зруйнованих цехів та відновлюємо ремонт вагонів, які потрібні для нарощування експорту.
Російська пропаганда про танки на підприємстві
У завод влучили 4 ворожі ракети, ще одна впала в лісах поруч. На підприємстві наголосили, що ніяких військових об'єктів тут немає. Після цього російські пропагандисти заявили, що на Дарницькому вагоноремонтному заводі були танки Т-72.
"Того ж дня ми відкрили двері ДВРЗ для журналістів і показали, що на заводі немає військової техніки. Ми там ремонтуємо вагони, які нам дозволяють нарощувати експорт руди і зерна", – розповів голова правління АТ "Укрзалізниця".
Він також подякував журналістам, які відгукнулись і показали справжню ситуацію на підприємстві і брехню Росії.
Останні ракетні удари по Україні
- Вночі 9 червня російські загарбники завдали ракетний удар по території Житомирської області. Відомо, що атаку здійснили літаки з Білорусі, всього залучили 3 винищувачі-бомбардувальники – два Су-34 і один Су-30.
- Ввечері 8 червня російські окупанти в черговий раз обстріляли Харків. Відомо про трьох загиблих, ще п’ятеро людей зазнали поранень.
- У ніч проти 7 червня ворог завдав ракетного удару по центру Курахового, що у Донецькій області. Ворожий снаряд впав біля дитячого садочка.
- Також росіяни ракетним ударом нещодавно знищили у Миколаєві другий за величиною український зерновий термінал.
Зверніть увагу – Польща поставить Україні найбільшу партію зброї за останні 30 років: дивіться відео