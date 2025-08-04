Дарницький район столиці, попри сучасну забудову, стикається з проблемами зношених інженерних мереж. Районна влада визначила ремонт ліфтів як один із пріоритетів.

Про проблеми з інженерними спорудами у домівках киян, перевірку їхньої справності та фінансування ремонту розповів начальник Дарницької РДА Олександр Ковтунов у інтерв'ю 24 Каналу.

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Скільки коштуватиме оновлення ліфтів в Дарницькому районі?

Дарницький район має найновішу забудову в Києві, однак технічні мережі зношені та старі. Це виявляють під час щорічних гідравлічних випробувань навіть у відносно нових будинках.

Як повідомив очільник Дарницької РДА Олександр Ковтунов, у районі вирішили зосередитися, зокрема, на ремонті ліфтового обладнання та покрівлі. Саме ці напрямки наразі потребують чи не найбільшої уваги та оновлення.

Бюджет ремонту тільки ліфтів склав рекордну суму для усієї столиці. Програма капітального ремонту охопить приблизно 45 житлових будинків.

На ліфти цього року виділено близько 115 мільйонів гривень – рекорд не лише для району, а й для всього міста,

– повідомив Ковтунов.

Окрім бюджетних коштів, для реалізації програми залучають співфінансування та інші джерела.

У Дарницькій РДА зазначили, що найпроблемнішими є стара забудова, особливо в Новій Дарниці та на Харківському. Тут оновлюють фасади, покрівлі, утеплюють торці та замінюють вікна в під'їздах.