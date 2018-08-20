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Даша Астаф'єва похизувалась кадрами зі зйомок нового фільму

496 Читать новость на русском
Даша Астаф'єва
Даша Астаф'єва / Фото із соцмереж

В Україні тривають зйомки нового фільму з назвою "Продюсер". Одну з головних ролей у кінострічці грає запальна Даша Астаф'єва. Зірка поділилась кадрами зі знімального майданчика.

Нова українська комедія "Продюсер" заінтригувала своїм сюжетом та акторським складом. Кінострічка буде знята у голлівудському стилі фільму-подорожі та розповість приголомшливу історію мандрівки молодого та самовпевненого продюсера, який повинен привести чималу суму грошей на знімальний майданчик. Під час мандрівки герої потрапляють у курйозні та інколи небезпечні ситуації.

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Відомо, що головні ролі у фільмі зіграють співачки Даша Астаф'єва та Мішель Андраде. До чарівного акторського складу приєднались Олексій Дурнєв та Василь Кіт. Прем'єра комедії "Продюсер" запланована на березень 2019 року.

Наразі у мережі з'явились перші кадри зі знімального майданчика. На них Даша Астаф'єва приміряла сексуальний образ запальної брюнетки. Зірка вбрала червону міні-сукню, яка підкреслила струнку фігуру зірки. Водночас Мішель Андраде приміряла незвичне для себе вбрання. Співачка вбрала сорочку кольору хакі поверх футболки. Мішель, яка полюбляє ніжні та жіночні образи, перевтілиться у кінострічці на екстремального блогера. 

 

 

 

 

 

Теги: Новини України LifeStyle Музика Кіно Дар'я Астаф'єва
Джерело: 24 Канал
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