Даша Астаф'єва похизувалась кадрами зі зйомок нового фільму

В Україні тривають зйомки нового фільму з назвою "Продюсер". Одну з головних ролей у кінострічці грає запальна Даша Астаф'єва. Зірка поділилась кадрами зі знімального майданчика.

Нова українська комедія "Продюсер" заінтригувала своїм сюжетом та акторським складом. Кінострічка буде знята у голлівудському стилі фільму-подорожі та розповість приголомшливу історію мандрівки молодого та самовпевненого продюсера, який повинен привести чималу суму грошей на знімальний майданчик. Під час мандрівки герої потрапляють у курйозні та інколи небезпечні ситуації.

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Відомо, що головні ролі у фільмі зіграють співачки Даша Астаф'єва та Мішель Андраде. До чарівного акторського складу приєднались Олексій Дурнєв та Василь Кіт. Прем'єра комедії "Продюсер" запланована на березень 2019 року.

Наразі у мережі з'явились перші кадри зі знімального майданчика. На них Даша Астаф'єва приміряла сексуальний образ запальної брюнетки. Зірка вбрала червону міні-сукню, яка підкреслила струнку фігуру зірки. Водночас Мішель Андраде приміряла незвичне для себе вбрання. Співачка вбрала сорочку кольору хакі поверх футболки. Мішель, яка полюбляє ніжні та жіночні образи, перевтілиться у кінострічці на екстремального блогера.

Допис, поширений Дария Астафьева (@da_astafieva) 18 Сер 2018 р. о 6:51 PDT

Допис, поширений Дария Астафьева (@da_astafieva) 18 Сер 2018 р. о 6:53 PDT

Допис, поширений Дария Астафьева (@da_astafieva) 18 Сер 2018 р. о 7:02 PDT

Допис, поширений Дария Астафьева (@da_astafieva) 19 Сер 2018 р. о 10:01 PDT