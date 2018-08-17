Даша Астаф'єва позувала перед камерами в сексуальному образі: 18+
Одна з найепатажніших співачок українського шоу-бізнесу Даша Астаф'єва вкотре здивувала пікантною фотосесією. На цей раз зірка приміряла відверті вбрання та показала сексуальні знімки в ретро-стилі.
33-річна артистка вміло дивує своїх прихильників у соцмережі Іnstagram. Даша Астаф'єва вправно перевтілюється з ніжної дівчини у звабливу жінку з пронизливим та сексуальним поглядом. При цьому співачка полюбляє приміряти найнезвичніші та дещо епатажні образи.
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Так, Даша Астаф'єва постала перед камерою у спідній білизні. Зірка вбрала чорні стрінги і топ. У руках співачка грайливо тримає вбрання, яке ще до кінця з себе не зняла. Такий пікантний образ доповнили ретро-кольорами, що дуже спокусливо виглядало на фото.
Окрім цього, зваблива Даша Астаф'єва показала, як вона виглядала до того, як оголилась. Зірка вділа стильний штанний костюм з сексуальним декольте, що виглядав дуже ефектно.
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