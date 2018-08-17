Даша Астаф'єва позувала перед камерами в сексуальному образі: 18+

Одна з найепатажніших співачок українського шоу-бізнесу Даша Астаф'єва вкотре здивувала пікантною фотосесією. На цей раз зірка приміряла відверті вбрання та показала сексуальні знімки в ретро-стилі.

33-річна артистка вміло дивує своїх прихильників у соцмережі Іnstagram. Даша Астаф'єва вправно перевтілюється з ніжної дівчини у звабливу жінку з пронизливим та сексуальним поглядом. При цьому співачка полюбляє приміряти найнезвичніші та дещо епатажні образи.

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Так, Даша Астаф'єва постала перед камерою у спідній білизні. Зірка вбрала чорні стрінги і топ. У руках співачка грайливо тримає вбрання, яке ще до кінця з себе не зняла. Такий пікантний образ доповнили ретро-кольорами, що дуже спокусливо виглядало на фото.

Допис, поширений Дария Астафьева (@da_astafieva) 16 Сер 2018 р. о 11:28 PDT

Окрім цього, зваблива Даша Астаф'єва показала, як вона виглядала до того, як оголилась. Зірка вділа стильний штанний костюм з сексуальним декольте, що виглядав дуже ефектно.

Допис, поширений Дария Астафьева (@da_astafieva) 16 Сер 2018 р. о 7:02 PDT

Допис, поширений Дария Астафьева (@da_astafieva) 16 Сер 2018 р. о 7:05 PDT

Допис, поширений Дария Астафьева (@da_astafieva) 16 Сер 2018 р. о 7:06 PDT

Допис, поширений Дария Астафьева (@da_astafieva) 16 Сер 2018 р. о 11:31 PDT