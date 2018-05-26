22:43
26 трав 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
14°C
21°C 13°C
  • неділя
    21°C 11°C
  • понеділок
    24°C 10°C
  • вівторок
    25°C 14°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ЛІГА ЧЕМПІОНІВ ЗБИТИЙ "БОЇНГ 777" СЕРГІЙ СТЕРНЕНКО ВБИВСТВО ДЕПУТАТА ГУРИ У ЧЕРКАСАХ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Слівкі. Трудолюбний Локоть. Руссотуристо за кордоном
Вєсті Кремля
21:12, сьогодні
Вєсті Кремля. Слівкі. Війна Поклонської. Візові страждання Абрамовича
Вєсті Кремля
21:02, сьогодні
Яку велику гру під назвою
ЦРУ
09:00, 25 травня
Порошенко проти BBC: чи справді президент України купив зустріч з Трампом
Підсумки дна
16:00, сьогодні
Згадати Все. Похід у поліклініку
Згадати все
22:49, 25 травня
Телеканал новин 24 Новини Новини шоу-бізнесу
ЛІГА ЧЕМПІОНІВ ЗБИТИЙ "БОЇНГ 777" СЕРГІЙ СТЕРНЕНКО ВБИВСТВО ДЕПУТАТА ГУРИ У ЧЕРКАСАХ

Даша Астаф'єва приголомшила новим звабливим образом: гарячі фото

854 Читать новость на русском
Даша Астаф'єва
Даша Астаф'єва / Фото з вільних джерел

Співачка Даша Астаф'єва не соромиться приміряти найсексуальніші вбрання та позувати перед камерою оголеною. Відтак на сторінці в Іnstagram з'явились результати нової пікантної фотосесії за участю артистки.

Дашу Астаф'єву можна сміливо назвати однією з найсексуальніших представниць українського шоу-бізнесу. Адже зірка не тільки приголомшує пікантними вбраннями, але й полюбляє позувати перед камерою у найсміливіших образах. Варто зазначити, що Даша Астаф'єва виглядає розкішно, обираючи як провокаційні "луки", так і ніжні. 

Читайте також: Сексапільна Даша Астаф'єва поділилась знімками з оголеними грудьми: фото 18+

Попри чимале портфоліо гарячих знімків артистці вдається здивувати прихильників. В останній фотосесії Даша Астаф'єва постала в білому топі з асиметричними вирізами. До стильного вбрання зірка підібрала чорні труси та масивні прикраси. 

Cексапільна Даша Астаф'єва, яка наразі має коротке волосся, вразила прихильників розкішним хвилястим волоссям, яке заплела в косу. Також зірка підкреслила ластовиння на обличчі, що додало колоритності сексуальному "луку". 

Творцем звабливих знімків став епатажний фотограф Нік Яшика. Чоловік виклав ще одне фото Даші Астаф'євої, на якому вона позує перед камерою з розплетеним волоссям та в чорній білизні. 

 

Допис, поширений Ник (@nickyashika)

 

Теги: Новини України LifeStyle Музика Дар'я Астаф'єва
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук