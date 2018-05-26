Даша Астаф'єва приголомшила новим звабливим образом: гарячі фото

Співачка Даша Астаф'єва не соромиться приміряти найсексуальніші вбрання та позувати перед камерою оголеною. Відтак на сторінці в Іnstagram з'явились результати нової пікантної фотосесії за участю артистки.

Дашу Астаф'єву можна сміливо назвати однією з найсексуальніших представниць українського шоу-бізнесу. Адже зірка не тільки приголомшує пікантними вбраннями, але й полюбляє позувати перед камерою у найсміливіших образах. Варто зазначити, що Даша Астаф'єва виглядає розкішно, обираючи як провокаційні "луки", так і ніжні.

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Попри чимале портфоліо гарячих знімків артистці вдається здивувати прихильників. В останній фотосесії Даша Астаф'єва постала в білому топі з асиметричними вирізами. До стильного вбрання зірка підібрала чорні труси та масивні прикраси.

Cексапільна Даша Астаф'єва, яка наразі має коротке волосся, вразила прихильників розкішним хвилястим волоссям, яке заплела в косу. Також зірка підкреслила ластовиння на обличчі, що додало колоритності сексуальному "луку".

Допис, поширений Дария Астафьева (@da_astafieva) 26 Тра 2018 р. о 2:02 PDT

Допис, поширений Дария Астафьева (@da_astafieva) 26 Тра 2018 р. о 2:07 PDT

Творцем звабливих знімків став епатажний фотограф Нік Яшика. Чоловік виклав ще одне фото Даші Астаф'євої, на якому вона позує перед камерою з розплетеним волоссям та в чорній білизні.