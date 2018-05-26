Даша Астаф'єва приголомшила новим звабливим образом: гарячі фото
Співачка Даша Астаф'єва не соромиться приміряти найсексуальніші вбрання та позувати перед камерою оголеною. Відтак на сторінці в Іnstagram з'явились результати нової пікантної фотосесії за участю артистки.
Дашу Астаф'єву можна сміливо назвати однією з найсексуальніших представниць українського шоу-бізнесу. Адже зірка не тільки приголомшує пікантними вбраннями, але й полюбляє позувати перед камерою у найсміливіших образах. Варто зазначити, що Даша Астаф'єва виглядає розкішно, обираючи як провокаційні "луки", так і ніжні.
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Попри чимале портфоліо гарячих знімків артистці вдається здивувати прихильників. В останній фотосесії Даша Астаф'єва постала в білому топі з асиметричними вирізами. До стильного вбрання зірка підібрала чорні труси та масивні прикраси.
Cексапільна Даша Астаф'єва, яка наразі має коротке волосся, вразила прихильників розкішним хвилястим волоссям, яке заплела в косу. Також зірка підкреслила ластовиння на обличчі, що додало колоритності сексуальному "луку".
Творцем звабливих знімків став епатажний фотограф Нік Яшика. Чоловік виклав ще одне фото Даші Астаф'євої, на якому вона позує перед камерою з розплетеним волоссям та в чорній білизні.