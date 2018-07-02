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Даша Астаф'єва відчувала себе гидким каченям і терпіла цькування у школі: подробиці

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Даша Астаф'єва
Даша Астаф'єва / Instagram

Нині відома українська співачка Даша Астаф'єва вражає шанувальників своїми сексуальними формами і розкутою поведінкою. Однак Даша зізналася, що у шкільні роки піддавалася жорстокому булінгу.

Про це співачка розповіла в інтерв'ю "КП в Україні".

Читайте також: Булінг: як врятувати дитину від жорстокого цькування

На думку Даші Астаф'євої, ті, кого цькують у дитинстві, найчастіше досягають успіху в житті, адже цей період загартовує.

У школі я була не те, що не формат ... Я страждала, у мене були проблеми зі здоров'ям. Я себе відчувала гидким каченям. Тому хочу порадити всім, кого цькують, набратися терпіння. Я не шкодую, що це було в моєму житті, тому що ті, кого цькують, найчастіше досягають успіху в житті. Ну а ті, хто труять, на тому ж рівні і залишаються,
– пояснила артистка.

Крім того, Даша зазначила, що для того, щоб перебороти комплекси – треба полюбити себе. Вона зізналася, що пережила різні життєві труднощі і потрібно знаходити сили, щоб "витягати самого себе".

"В дитинстві, юності я працювала і вантажником, і мила підлогу. Просто не можна акцентуватися на щось негативне. Не можна взяти і зупинитися, зітхаючи, як мені погано! Треба завжди ставитися до поганого як до окремого періоду у своєму житті. Знаєте, скільки у мене було всього поганого і неприємного? Я в цьому році себе мало не поховала. Але треба знаходити сили витягати самого себе наверх", – наголошує Астаф'єва.

Що таке булінг або цькування?Це прояв агресії з подальшим залякуванням особистості і появою можливості її повного підпорядкування собі і своїм інтересам. Така поведінка дає можливість людині самоствердитися коштом когось, заслужити собі загальний авторитет.

Та, зазвичай, у такий спосіб кривдник приховує свою неспроможність і слабкість. В системі цькування вирізняють три сторони: жертви, нападники та свідки.

Теги: Психологія LifeStyle Дар'я Астаф'єва Мотивація
Джерело: 24 Канал
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