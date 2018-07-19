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Даша Астаф'єва засвітила стрункі ноги у мерехтливій сукні: фото

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Даша Астаф'єва
Даша Астаф'єва / Фото з відкритих джерел

32-річна українська співачка Даша Астаф'єва продовжує вражати прихильників у соціальних мережах чудовою фігурою.

Співачка опублікувала світлину на своїй сторінці в Instagram.

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Даша позує у мерехтливому золотому платті на бретелях. Завдяки розрізу на сукні вона демонструє спокусливі ноги у червоних туфлях на підборах. 

даша астаф'єва
Даша Астаф'єва / Instagram

Шанувальники артистки написали безліч схвальних відгуків, коментуючи фігуру Даші: "Як лялька, красуня ви!", "Які ноги", "Неймовірно красива" та інші.

Нагадаємо, Даша поділилася з прихильниками комплексом вправ для стрункої фігури. На початку весни 2018 року артистка публічно кинула виклик зайвим кілограмам: зірка ретельну увагу приділила харчуванню та фізичному навантаженню.

Теги: LifeStyle Музика Дар'я Астаф'єва
Джерело: 24 Канал
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