Даша Астаф'єва засвітила стрункі ноги у мерехтливій сукні: фото

32-річна українська співачка Даша Астаф'єва продовжує вражати прихильників у соціальних мережах чудовою фігурою.

Співачка опублікувала світлину на своїй сторінці в Instagram.

Читайте також: Даша Астаф'єва влаштувала гарячі поцілунки з дівчатами: відео

Даша позує у мерехтливому золотому платті на бретелях. Завдяки розрізу на сукні вона демонструє спокусливі ноги у червоних туфлях на підборах.



Даша Астаф'єва / Instagram

Шанувальники артистки написали безліч схвальних відгуків, коментуючи фігуру Даші: "Як лялька, красуня ви!", "Які ноги", "Неймовірно красива" та інші.

Нагадаємо, Даша поділилася з прихильниками комплексом вправ для стрункої фігури. На початку весни 2018 року артистка публічно кинула виклик зайвим кілограмам: зірка ретельну увагу приділила харчуванню та фізичному навантаженню.